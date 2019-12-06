【鐵路小組委員會.直播】港鐵曾考慮沙中線過海段「飛站」至金鐘

沙中線紅磡站去年起屢爆工程問題，港鐵至今確認「屯馬線一期」明年首季通車，即先啟用大圍至顯徑、鑽石山及啟德三個車站。運房局日前向立法會提交文件指，自10月起東鐵線設施遭受破壞，致工程團隊無法按計劃試行車，港鐵料沙中線南北走廊（即紅磡至金鐘段）須延至2022年首季才能通車。 立法會鐵路事宜小組委員會今早（6日）召開會議討論相關事宜，港鐵工程處總經理周蘇鴻表示，港鐵曾經考慮過海段能否由紅磡站「飛站」至金鐘站，以準快令過海段能夠通車，惟因地形限制，東鐵線列車必須由12卡車改成9卡車。加上，金鐘站的供電及信號系統問題，故最終未有考慮方案，過海段將維持2022年通車。

沙中線南北走廊（即紅磡至金鐘段）料延至2022年首季通車。（資料圖片）

港鐵工程總監包立聲匯報沙中線工程，提及截至今年9月30日整體工程進度達91%，「屯馬線一期」將於明年首季開通。而港鐵正就紅磡站擴建部分、列車停放處及南面連接隧道指定位置加厚層板及牆身、加裝鋼筋、支柱及支撐架，相關工程已於10月展開，料2021年紅磡至大圍段能全線通車。

立法會鐵路事宜小組委員會成員姚思榮問及，港鐵曾否考慮沙中線南北走廊實施分段通車，以及早前東鐵線設施受到破壞，將如何加強保安安排。包立聲指，由於過海段屬短程列車，僅由紅磡站接駁至會展站及金鐘站，故分段通車並不重要，最為關鍵是會展站及金鐘站的工程。他續指，會展站工程早前出現滯後情況，港鐵其後增加人手及延長工作時間後，料會展站將2021年完工

港鐵工程處總經理周蘇鴻補充，港鐵曾考慮能否將沙中線過海段分段通車，由紅磡站不停站駛至金鐘站，惟受到地形限制，列車駛經金鐘站必須為9卡車，加上供電及信號系統問題，故最終未有考慮方案。

沙中線紅磡站去年起不斷被揭工程問題，港鐵早前指將撥備20億元，用作應對屯馬線局部通車及支付紅磡站月台加固費用等。（資料圖片）

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由於東鐵線為沙中線「南北走廊」組成部分，故沙中線工程項目下需更新東鐵線信號系統。運房局向立法會鐵路事宜小組委員會提交的文件提及，今年10月起，東鐵線設施多次受破壞需進行緊急檢查及維修，原本預留晚間非服務時間進行的工程被迫取消，工程團隊亦無法按計劃進行東鐵線新信號系統行車測試工作、更換於列車及路軌分岔口接駁工程。故港鐵預料沙中線紅磡至金鐘段須延至2022年首季才能通車。

文件又提及，紅磡至金鐘段新安裝的信號系統及機電設施受破壞，包括至少80組沿路軌鋪設的管線及多組軌旁信號裝置，港鐵須重新採購、更新設施，重新安裝及測試，亦須就事件對沙中線工程影響進行全面評估。