【鐵路小組委員會.直播】港鐵曾考慮沙中線過海「飛站」至金鐘

沙中線紅磡站去年起屢爆工程問題，港鐵至今確認「屯馬線一期」明年首季通車，即先啟用大圍至顯徑、鑽石山及啟德三個車站。運房局日前向立法會提交文件指，自10月起東鐵線設施遭受破壞，致工程團隊無法按計劃試行車，港鐵料沙中線南北走廊（即紅磡至金鐘段）須延至2022年首季才能開通。 立法會鐵路事宜小組委員會今早（6日）召開會議討論相關事宜，運輸及房屋局局長陳帆、路政署署長陳派明及港鐵工程總監包立聲等出席會議。

沙中線南北走廊（即紅磡至金鐘段）料延至2022年首季通車。（資料圖片）

由於東鐵線為沙中線「南北走廊」組成部分，故沙中線工程項目下需更新東鐵線信號系統。運房局向立法會鐵路事宜小組委員會提交的文件提及，今年10月起，東鐵線設施多次受破壞需進行緊急檢查及維修，原本預留晚間非服務時間進行的工程被迫取消，工程團隊亦無法按計劃進行東鐵線新信號系統行車測試工作、更換於列車及路軌分岔口接駁工程。故港鐵預料沙中線紅磡至金鐘段須延至2022年首季才能通車。

文件又提及，紅磡至金鐘段新安裝的信號系統及機電設施受破壞，包括至少80組沿路軌鋪設的管線及多組軌旁信號裝置，港鐵須重新採購、更新設施，重新安裝及測試，亦須就事件對沙中線工程影響進行全面評估。

沙中線紅磡站去年起不斷被揭工程問題，港鐵早前指將撥備20億元，用作應對屯馬線局部通車及支付紅磡站月台加固費用等。（資料圖片）