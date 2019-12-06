【逃犯條例】劉天成：車站設施維修費用目前估計達五億元

反修例示威持續超過五個月仍未平息，港鐵多次提早關站及飛站，導致市民不滿，港鐵多個車站設施遭示威者大肆破壞。運房局向立法會提交文件指，自今年6月12日至11月24日公眾活動期間，93個重鐵站共85個站受破壞，68個輕鐵站則有62個受破壞。港鐵預料，復修及更換設施費用將數以億元計。 立法會鐵路事宜小組委員會今早（6日）討論相關事宜，港鐵車務總監劉天成表示，港鐵網絡自本周一（2日）起回復正常列車服務，惟東鐵線大學站至今仍未重開。他續指，大學站受嚴重破壞，幾乎需要整個站重建，現時正全力搶修有關設施，希望本月底能夠局部重開大學站。

反修例運動自6月爆發以來，示威者多次進入港鐵範圍破壞車站設施，並一度縱火。（資料圖片／余俊亮攝）

反修例風波持續，事件亦波及港鐵，超過九成車站設施被破壞，至今東鐵線仍未重開。立法會鐵路事宜小組委員會今早召開會議，港鐵車務總監劉天成表示，港鐵現時面對的挑戰是40年以來前所未見，多個車站設施遭受破壞，至今東鐵線大學站仍然關閉。他指，料本月底能局部重開大學站，屆時個別出入口或會暫停開放，部分設施亦未能使用，乘客可能需待較長時間出入車站。

立法會鐵路事宜小組委員會成員姚思榮問及，港鐵將如何加強保安人手以避免設施再遭破壞。劉天成指，港鐵現時因應大型活動，在保安方面設立短中長期措施，短期而言倘有大型活動舉行，會在車站加派人手，例如在高風險日子增加達1500個保安員；中期措施則會就車站設施進行保安加固，且工作經已完成，當車站關閘後，其他人不會輕易進入站內；長期則會檢視情況，令暴力事件減低。

立法會鐵路事宜小組委員會成員潘兆平問及，港鐵多個車站設施受破壞，至今評估復修費用涉及金額為何，且有多少名港鐵員工就事件中受傷。劉天成表示，至今評估設施復修維費達港幣五億元，惟當中尚未計算部分被損毀的車站。而車務營運總管黃琨暐則指，至今超過10名員工遇襲受傷。