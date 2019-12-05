【逃犯條例】新創建勇跑地貌王2019取消　稱憂近期社會情況及安全

反修例風波持續，多項大型活動都延期甚至取消，當中包括原定本月14日（星期六）舉行的「新創建勇跑地貌王 2019」活動。大會在網頁公布，鑑於近期的社會情況及各種不確定因素，考慮到參加者、義工及工作人員安全，決定取消原定本月中舉行的「新創建勇跑地貌王 2019」，並承諾將向所有受影響參賽者全數退回已繳付的報名費。

「新創建勇跑地貌王2019」大會透過公布，原定本月14日舉行的活動將會取消。（「新創建勇跑地貌王」活動網頁截圖）

「新創建勇跑地貌王」原定賽道位於北潭涌至萬宜水庫一帶的西貢郊野公園，是近年熱門長跑比賽賽道之一，活動與「全城街馬」合作，在推動香港跑步文化的同時，亦鼓勵跑友欣賞香港的地貌景緻。

大會對活動未能如期進行感遺憾，並對活動取消而帶來的不便致歉，承諾會退款及向參加者送出活動限定紀念品包。但已報名參加賽事的葉先生直言對活動取消感失望。

有參加者對活動取消感失望

葉先生批評，選手上周五（29日）起領取選手包，當時大會未有提及任何有機會取消活動的訊息，認為在活動舉行前不足兩星期才取消，實在過於倉促。

他指出，比賽原來在周六早上於人流較少的北潭涌舉行，有關區域及路段多月來未見有任何激烈衝突，網上亦不見有任何與活動有關的呼籲，認為大會過於敏感，亦對賽事取消感失望，他希望大會日後舉辦同類賽事時，讓是次受影響人士優先報名或提供報名優惠。

大會在網頁中表示，有關退款及紀念包領取的細節已透過電郵傳予參加者，呼籲有任何查詢者可於辦公時間內致電 3590 2208，或電郵至geoherorun@nws.com.hk了解。