【野戰謀殺案】證人認與事主上山穿上裝備　非因遊戲只為型

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上藍田五桂山殺害，其中一名涉嫌負責引開Bosco同行朋友的男子「05」，被控謀殺受審，「05」今(5日)出庭作供，他指當日與Bosco與被告等人上五桂山，並非打算玩野戰遊行，只是Bosco「覺得型」故二人才穿上裝備上山。他又指上山途中，他與一人走在前方，Bosco與另一人走在後方，他感覺與Bosco被「專登分開」，而被告則與他談起工作、裝備等話題。

證人趙家進稱案發當日與事主郭葦諾均穿上裝備上山，因郭認為「型」。(李慧娜攝)

24歲的被告黃朗祺被控於2017年5月28日，在香港連同嚴汝衡及周正賢（下稱嚴和周）謀殺郭葦諾（20歲，下稱事主）。

認為被告故意分開他與事主

事發當晚與事主一同上山的友人「05」趙家進指，案發當晚他與事主一同到抵達將軍澳靈實醫院，並經附近的路段上山，二人半途與嚴和被告會合，四人遂一同上山，惟在上山途中，他與被告走在前方，而嚴和事主走在後方，趙認為嚴與被告「專登分開」他與事主。

談天半小時後見嚴獨自折返

趙續指，走到半路時嚴聲稱要與事主「試野」，他與被告則留在原地談天，期間他與被告談及各自的工作、Wargame裝備、被告參與民安隊等的話題。約半小時後，嚴喘著氣獨自折返，並稱事主突然有事先行下山。

在辯方盤問下，趙稱雖然當晚身穿野戰裝備上山，但上山目的並非玩野戰遊戲，被問到為何要穿上裝備上山，趙說：「因為Bosco覺得型。」

曾在休息區聽人說廿刀八棍

趙接受盤問時亦被問到，玩野戰時少不免會談到「殺人」的事，他認同但表示沒聽過有人用「take down」以顯示殺死敵方，他會用「打中」以表示該意思。

另一證人李更堯則供稱，他在2017年5月28日參與了一個野戰活動，當時嚴、周及被告均在場，他曾在休息區聽到有人說過「廿刀八棍」，印象中由嚴、周或被告其中一人說出，他另外亦聽過有人說過將刀及鐵通扔下山。

案件編號：HCCC43/2019