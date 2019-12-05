瑪麗醫院1歲女嬰接受屍肝移植　盧寵茂：手術順利　情況穩定

患先天性膽管閉塞的1歲女嬰鎧澄，昨日（4日）獲捐屍肝接受肝移植手術。負責手術的瑪麗醫院肝臟移植中心主任盧寵茂説，手術歷時12小時，動用超過20名醫生。他又指，鎧澄的血管細小令手術變得困難，幸而終能順利完成，現時情況穩定。

盧寵茂説，鎧澄原本的身體狀況非常危急。由於她的抵抗力極弱，她在數星期前罹患呼吸道感染，一度無法呼吸，並須在深切治療部留醫，隨時有生命危險。幸而，瑪麗醫院昨日確認有一名該院的病人過身後，其親屬願意捐出屍肝，而且適合移植到鎧澄的體內。

鎧澄接受四分之一屍肝

盧稱，屍肝來自一名已離世的瑪麗醫院成年病人。醫生在評估屍肝的大小與健康情況後，將其分為兩份；左外側葉大約四分一部分移植給鎧澄，右肝則移植給另一名成年人。「平時每一次肝臟移植手術都救到一條命，今次仲要救到兩條命，所以一收到通知就即刻做手術。」

盧寵茂説，目前鎧澄情況穩定，需要在術後48至72小時繼續觀察新肝臟的功能。（資料圖片／梁鵬威攝）

盧寵茂透露，昨日由早上11時開始進行肝臟移植手術，形容情況是「三間手術室同時做」：一邊為死者進行體內分肝，一邊替鎧澄取出肝臟，一邊為另一名病人準備移植。三個手術歷時超過12小時，一共動用了大約10名外科醫生及10名麻醉科醫生，以及超過40名護士或其他醫護人員。

他憶述，鎧澄的手術情況「比較複雜」，因她的體型十分細小，其中一條接駁供肝血管的門靜脈血管只有約3毫米，而捐贈者的門靜脈則有12毫米，在駁合時頗為困難。除此之外，鎧澄較早前曾進行肝腸脗合手術，導致腸道及肝臟出現黏合情況，在移植前花了近4小時將其「清楚分返開」。

盧寵茂説，目前鎧澄情況穩定，需要在術後48至72小時繼續觀察新肝臟的功能。