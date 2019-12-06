港鐵經營業務蝕16億　田北辰：賣地收益穩定　核心盈利無大影響

港鐵昨日發出盈警，指過去5個月乘客量按年跌14.2%，其中10月及11月均錄得逾兩成七跌幅。港鐵預計收入減少下，連同提升人手、維修費用等支出，預料今年全年香港經營性業務虧損16億元，但扣除撥備因素，基本業務利潤將高於上年度。 立法會實政圓桌議員田北辰認為，港鐵的基本利潤源自運輸、經常性商業收益及地產業務三大範疇，即使運輸服務受社會事件影響，但在賣樓收益持續下，認為港鐵仍可持續增長賺錢，對港鐵核心盈利影響不大。

立法會鐵路事宜小組委員田北辰認為，港鐵的基本利潤源自運輸、經常性商業收益及地產業務，即使運輸服務受社會事件影響，如提早收車、車站被破壞、「罷坐行動」等，但在賣樓收益持續下，認為港鐵仍可持續增長賺錢，對港鐵核心盈利影響不大。（資料圖片）

對於港鐵指，由於東鐵線設施多次受到破壞，令沙中綫通車延期至2022年第一季才通車，田認為雖然大學站要重修，但對於事件令沙中線延期通車有保留。他指出，延期通車關鍵是會展站因沉降等問題，需要進行加固工程，但工人卻開工不足；完工後又要進行六個月車站測試，若以2021年中為死線工程進度緊張。

另外，立法會昨日辯論由25名民主派議員提出的彈劾特首林鄭月娥議案，最終在分組點票下，議案被否決。田北辰未有投票，他表示反修例事件令社會變得非理性，影響今屆區議會選舉，有心服務市民的從政人士，需要重新評估行業前景。被問為不何不彈劾林鄭，田認為，今次事件並非所有事情掌握在林鄭手上，「關鍵點係咪都唔到佢話事」，故衡量各方因素下，不作投票。