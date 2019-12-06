大掃除「樂活一站」收費平均加價5.7%　按地區每小時收100至150元

歲晚將之，不少人都會為家居大掃除，以準備過農曆新年。僱員再培訓局的「樂活一站」每年都會提供大掃除服務，今年按地區收費介乎100至150元，比往年價格平均上升5.7%。僱員再培訓局經理（服務計劃）陳雪琼表示，「大掃除服務越遲越貴」，在新年前兩週下單價格會較便宜。

玲姐表示廚房抽油煙機最難清理，可以日常以梳打粉及洗潔精清理油污。（王珮殷攝）

僱員再培訓局「樂活一站」每年都會提供大掃除服務，今年提早於12月，推出一年一度大掃除服務，除煮團年飯及製作賀年糕點服務外，今年首次推出家居收納服務。目前有1000名「樂活助理」登記參加，提供轉介服務的「樂活中心」共7間。

大掃除時薪介乎100至150元

視乎工作地區及服務時間，今年的收費介乎100至150元，比往年上升5至10元，升幅介乎5%至6.7%，而且越接近農曆年收費將越貴；2019年12月31日前收費介乎每小時100至125元；2020年1月1日至17日，每小時收費介乎120至130元；而2020年1月18日至24日，即農曆廿四至年三十，每小時收費漲價至140至150元。

僱員再培訓局經理（服務計劃）陳雪琼表示，今年服務價格根據通脹微調，雖然本港目前經濟影響欠佳，但她對今年大掃除服務的市道仍感到樂觀，認為中國人著重農曆新年，大掃除空缺亦會維持往年約3500個。

「樂活一站」每年都會提供年度大掃除服務，圖為今年的服務收費。

屋主多優先要求清潔廁所廚房 梳打粉輕鬆清潔抽油煙機

玲姐有11年全職家務助理經驗，2008年就讀僱員再培訓局的家務助理掛鉤課程，後來便成為全職家務助理。她表示，大掃除比日常清潔服務更辛苦，除了要清潔較難洗的污漬及塵埃，有間中工亦較長，曾經在農曆年由下午4時起工作至晚上11時，要協助新入伙一戶放傢俬及清潔。

此外，她又指很多屋主都會主動要求先清潔廁所及廚房，她指最骯髒的地方為抽油煙機，試過有戶主用膠袋裝着抽油煙機，充滿油漬又難清潔，最後要清潔3小時。

玲姐於2008年就讀僱員再培訓局的家務助理掛鉤課程，其後成為全職家務助理。（王珮殷攝） 建議用梳打粉清潔油污 玲姐指出抽油煙機容易積聚油污，需要日常清潔，最好每星期拆下來清潔一次，每次使用完亦要清潔表面。她指只需要用6至70度的熱水沖開梳打粉，加少許洗潔精，再以牙刷或百潔布清洗，便能溶解油污。

今年新增收納服務，就讀相關課程的助理會給屋主意見及示範如何收納家中雜物。（王珮殷攝）

催淚彈影響家居 沒有特別清理指引

近月社會事件頻繁，不少地區都受到催淚煙的影響。但陳雪琼表示，僱員再培訓局沒有特別為「樂活助理」提供清潔指引，主要都是跟隨衛生署的指引。她亦表示暫未收到助理反映擔心催淚煙影響，而助理在日常服務中都會帶備口罩及手套。