兩男認收錢斬大金冷氣董事　全程歷時僅13秒　分別判囚52及54月

大金冷氣董事總經理葉鎮球，去年在觀塘一楝商業大廈的大堂等候升降機時，遭一名埋伏的刀手揮刀斬傷右大腿，整個襲擊僅歷時13秒。一名保安亦上前制止亦被斬傷。葉右大腿的數條神經和肌腱遭割斷，需進行縫合手術。警方事後拘捕拘捕涉案刀手及一名把風的男子，今(6日)在區院承認有意圖傷人共3罪。法官判刑時指，案中傷者沒有死亡乃不幸中之大幸，又指「把風」亦屬共犯，分別兩人入獄52和54個月。

事件中大金冷氣董事總經理葉鎮球及一名保安員受傷。（資料圖片）

兩名被告為林漢坤（53歲，的士司機）和馬有良（52歲，無業）。承認於去年7月12日，在觀塘巧明街富利廣場地下非法及惡意傷害葉鎮球和蘇育欽。次被告，因曾一度未有上庭應訊，承認1項不依期歸押罪。

首被告13秒內完成襲擊

案情指，事主葉鎮球於案發日早上8時許，在地下大堂等候升降機。期間，他突然感到右大腿後方被斬，回頭看到戴口罩和黑色鴨舌帽的首被告。保安蘇育欽見狀，上前推開首被告，反遭對方斬傷右臂。首被告隨即逃離現場，蘇見到首被告手持6吋長的牛肉刀。閉路電視顯示，首被告進出該地下大堂只歷時13秒，而次被告則在大堂外徘徊。

葉和蘇被送院救治，葉的右大腿後方有一個20厘米長的裂傷，數條神經和肌腱割斷，需進行縫合神經、肌腱和傷口的手術。而蘇的右臂則有裂傷。

次被告把身份證藏內褲

兩名被告於同年8月被捕，次被告警誡下透露，首被告收取7萬元後犯案，他只負責「睇水」，收取5千元。次被告被控後獲得保釋。惟他於本年4月9日未有到區院應訊，法庭因此發出拘捕令。次被告兩個月後，在深水埗被警員截停。他聲稱身份證在觀塘住所，惟警員帶他到警署後，發現其身份證在他的內褲內。

他警誡下稱，因腎痛到醫院求醫，但等候的人太多而放棄。之後又要處理女友懷孕一事，而忘記到法庭應訊。

被告認收錢受指示行兇

控方透露，首及次被告各有18和8次出庭紀錄，分別涉及30和10項控罪。

辯方求情時指，首被告非案中的主腦，只是受人指使，因欠債7萬元而愚蠢犯案。猶幸兩名事主現已康復，未有永久的傷勢，首被告透過大律師向他們致歉。辯方又透露，首被告因另一宗爆竊案正在服刑，同時其尼泊爾籍妻子，因本案準備與首被告離婚。

次被告的代表大律師則指，次被告在案中的參與程度不高，只負責把風。

官明言睇水亦屬共犯

法官判刑時指，案件屬有預謀行事，首被告在案中使用一把6吋長的刀，是致命武器，從事主的傷勢可見，他沒有死亡乃不幸中之大幸。除了痛楚，也有失血過多的風險，亦不能忽視其康復過程和心理影響。

法官又引用劉進圖被襲的案例，指受僱襲擊他人是嚴重情節。雖然次被告沒有持刀襲擊，但案中負責「睇水」，屬共犯。法官最遂判首次被告分別監禁52個和54個月，並充公次被告的5千元保釋金。

案件編號：DCCC 221/2019