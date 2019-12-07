【直播】社區前進記者會籲停止濫發催淚彈　劏房戶分享催淚煙入屋

社區前進成員、旺角南候任議員朱江瑋接獲一名當區居住於劏房的單親媽媽求助，由於警察不斷在彌敦道一帶施放催淚氣體，導致她與5歲兒子無家可歸。朱江瑋陪同該名單親媽媽，召開記者會公佈事發詳情。《香港01》將直播。

11月9至10日，警方周末在旺角多次施放催淚彈，住在旺角劏房的高女士和5歲兒子大受影響。11月13日前，凌晨兩、三點高女士嗅到催淚煙，高女士已立即關掉冷氣機，在房內殘餘的催淚彈味道令她心口痛，呼吸困難。翌日，她趁政府宣布停課，11月13日帶兒子離開住所，母子曾一度離開香港回鄉幾日，回港後寄居朋友屯門的家，一次回旺角住宅取物件途中，警方亦在旺角警署附近施放催淚煙，母子亦有吸入。

11月20日前後，高女士發現兒子背部至大腿出紅疹，久久未散。25日向醫生求疹，醫生指紅疹「有可能跟催淚煙」有關。至今，兒子仍然痕癢難當，高女士只能勸阻兒子不要用手指抓，免愈抓愈紅。高女士曾向劏房業主反映問題，業主對於退租和催淚彈的善後也不置可否，令母子感到十分無助。高女士希望政府賠償他們的損失和安排入住中轉屋，以解決她們燃眉之急。

協助事主的社區前進，亦有三位油尖旺候任區議員出席記者會，包括旺角南的朱江瑋，大南的李國權，油麻地南的胡穗珊。社區前進朱江瑋認為，警方妄顧旺角居民的生活和健康，不停濫發催淚彈，無論學校排檔還是樓上居住的老人小孩，都嚴重受到傷害，而當中最無助的就是劏房基層街坊，無家可歸有之，無辦法而硬食更多，朱江瑋呼籲油尖旺受到催淚氣體傷害的巿民，可聯絡社區前進求助，一同追究政府和警方。

另外，社區前進油麻地南候任區議員胡穗珊亦在早前催淚彈射至果欄附近後，向當區三間小學家長查詢校方有關催彈殘餘清理的問題。油麻地小學家長表示，學校只由校工清洗催彈殘餘物，但是警從無公開成份，無法針對性使用清潔劑及方法，根本難以確保有害物質已清除。家長C先生由於擔心小朋友安全，自行停課多一日，復課後亦為小朋友穿著長袖衫，督促不要胡亂觸摸設施，但仍然十分不安，因為小朋友表示有五個男同學肚瀉。

胡穗珊要求警方公開催淚彈成份，並由教育署提供專業清理。她亦表示區內清潔工初期並無口罩，後來亦只有要簡單的手術口罩。