趙家賢倡區議會成立特別委員會　要求警方交代地區執法行動

建制派在上月舉行的區議會選舉中慘敗，民主派取得385席，惟建制派只得59席。成功連任的東區區議員的民主動力召集人趙家賢今日（8日）在無綫節目《講清講楚》時指，民主陣營的勝出與民主派無直接關係，認為市民利用選票表達對政府及現有制度的不滿，使民怨轉變成科學化的指標。 趙家賢又指，候任區議員明年上任後，會調查以往區議會撥款的利益輸送問題，有需要時或會交由廉政公署調查，而他亦會倡議在區議會，成立監測警方執法及行動特別委員會。

本月3日，趙家賢被一名不同政見的男子咬甩耳廓。（資料圖片／李澤彤攝）

對於民主派在區議會選舉大勝，趙家賢認為，民主陣營的勝出與民主派無直接關係。他解釋，政府無視五大訴求，市民透過和平、理性、合法合憲的公民投票，利用選票表達清晰民意，向對政府及現有制度表示不滿，使民怨轉變成科學化的指標。

將調查過往利益輸送問題

趙家賢指出，候任區議員明年上任後，會調查以往區議會撥款的利益輸送問題，有需要時或會交由廉政公署調查。

同時，他們亦會在議會上務實地工作，期望能「撥亂反正」，真正地代表地區反映向政府意見。他解釋，過去建制派區議員將區議會功能矮化，變成政府的地區「啦啦隊」，故日後會真正諮詢市民意見後，才向政府表達意見。

民主動力召集人趙家賢成功連任東區區議員，倡議成立監測警方執法及行動特別委員會。（資料圖片／張浩維攝）

倡議成立監測警方執法及行動特別委員會

趙家賢又指，民主陣營當選人會「勿忘初心」，在議會及民間中繼續抗戰，但他指出，雖然他們會就政局事件表態及討論，但不會因此漠視地區工作。

趙說，他會向東區區議會當選人倡議成立監測警方執法及行動特別委員會，要求警方在區議會中，交代地區的執法行動。

未討論特首選委問題

特首選舉委員會共1200名選委，其中有117個選委由全體民選區議員互選產生。被問及民主動力會否在當中協調，趙家賢說，現時尚有一段時間，故未有討論有關問題，至於會否就每個區議會行政區按比率分配配額，則仍有待商討。