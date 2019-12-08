【12.8．交通消息】多條巴士線改道取消　多條道路封閉

民陣再度發起遊行，由銅鑼灣維園行至遮打道。多條巴士線受影響，需要改道或取消，而大部份電車路段都需要停駛。遊行路線途經的道路都要暫時封閉。

【15:45】新巴/城巴宣布，因應道路情況，有1條路線暫停服務，86條路線改道行駛。

暫停服務日間路線

W1

改道日間路線

1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 12A, 12M, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 26, 37A, 37B, 38,

40, 40M, 42, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 112,

113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, A12, E11, E11A, H1, H2, X15

+ 12 + 11 + 10

【15:40】運輸署指，因香港島的道路狀況，下列的路段現暫時受阻/封閉：

香港島：

-怡和街來回方向

-軒尼詩道來回方向

-波斯富街來回方向

-高士威道來回方向

–花園道只能左轉皇后大道中

–干諾道中（東行）只能前往夏愨道天橋

–正義道來回方向

–介乎莊士敦道與軒尼詩道之間的一段盧押道往方向

【15:20】新巴/城巴85條路線改道行駛。

改道日間路線：

1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 12A, 12M, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 26, 37A, 37B, 38,

40, 40M, 42, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 112,

113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 789, 905,914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A, H1, H2, X15

+ 2

【15:20】九巴表示，因應中西區最新交通情況，九巴有4條路線暫停，29條路線需改道。九巴於告士打道(近入境事務大樓)站及干諾道中(近砵甸乍街)巴士站設立特別巴士站，安排多條路線途經該站前往九龍及新界各區

暫停服務

103，109，113，914

以下的巴士路線有改道安排

101- 往香港方向：不停利景酒店至置地廣場。臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街及干諾道中皇后像廣場及砵甸乍街站；往九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店。臨時加停干諾道中怡和大廈及告士打道入境事務大樓站

102- 往香港方向：不停告士打道維園至模範邨。臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，渣華道近琴行街及電照街站；往九龍方向：不停長康街至景隆街

104- 往香港方向：不停循道衛理大廈至置地廣場；往九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街。臨時加停干諾道中怡和大廈

106- 往香港方向：不停告士打道維園至模範邨。臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，渣華道近琴行街及電照街站；往九龍方向：不停長康街至景隆街

108- 改為循環線服務，以堅拿道為循環點。不停景隆街/堅拿道東至寶馬山。臨時加停堅拿道西

111- 往香港方向：不停利景酒店至中環街市。臨時加停告士打道伊利莎伯大廈，舊灣仔警署，分域街及干諾道中皇后像廣場及砵甸乍街站；往九龍方向：皇后像廣場至南洋酒店。臨時加停干諾道中怡和大廈及告士打道入境事務大樓站

112- 往香港方向：不停南洋酒店至港運城各站。臨時巴士站設於告士打道近伊利莎伯大廈、維園道近銅鑼灣避風塘、歌頓道、電氣道近電氣道街市、城市花園及渣華道粵華酒店、琴行街、電照街；往九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站

115- 往香港方向：服務正常；往九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站。臨時巴士站設於干諾道中近怡和大廈及告士打道近入境事務大樓

116- 往香港方向：不停南洋酒店至港運城各站。臨時巴士站設於告士打道近伊利莎伯大廈、維園道近銅鑼灣避風塘、歌頓道、電氣道近電氣道街市、城市花園及渣華道粵華酒店、琴行街、電照街；往九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站

117- 往香港方向：不停波斯富街近利舞臺廣場至黃泥涌道近體育道各站；往九龍方向：維持正常

170- 往香港方向：服務正常；往九龍方向：不停摩理臣山道近立德里至興發街各站。臨時巴士站設於堅拿道西

182- 往香港方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站。臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場、干諾道中近砵典乍街、干諾道中近租庇利街及干諾道中近林士街；往九龍方向：不停皇后像廣場至 堅拿道西各站。臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

307- 往香港方向：不停海富中心 至利源東街各站。臨時巴士站設於砵典乍街；往九龍方向：不停維多利亞公園至興發街各站。臨時巴士站設於香港大會堂

601- 往香港方向：不停清風街 至金鐘(東) 各站。臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署分域街、皇后像廣場及大會堂臨時總站。往九龍方向：不停金鐘(東)至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂臨時總站、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街

603- 往香港方向：服務正常。往九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站。臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

619- 往香港方向：服務正常。往九龍方向：不停皇后像廣場至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

671- 往香港方向：服務正常；往九龍方向：不停摩理臣山道近立德里至英皇道近銀幕街各站。臨時巴士站設於摩理臣山道近禮頓道及永興街

673- 往香港方向：不停英皇道近清風街至夏慤道近海富中心各站。臨時巴士站設於告士打道近百德新街及內告士打道近杜老誌道；往九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站。臨時巴士站設於干諾道中近大會堂及告士打道近入境事務大樓

680- 往香港方向：不停清風街 至金鐘(東) 各站。臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、告士打道舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂臨時總站。往九龍方向：不停金鐘(東)至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂臨時總站、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街

681- 往香港方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站。臨時巴士站設於干諾道中近皇后像廣場；往九龍方向：不停金鐘站至興發街各站。臨時巴士站設於告士打道近入境事務大樓

690- 往香港方向：不停海富中心；往九龍方向：不停皇后像廣場 至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於香港大會堂及入境事務大樓

905-往香港方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站。臨時巴士站設於香港演藝學院；往九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站。臨時巴士站設於砵典乍街

934- 往九龍方向：不停菲林明道至匯豐總行各站。臨時巴士站設於灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

936- 往九龍方向：不停棉花路總站至置地廣場各站。臨時巴士站設於灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

948- 往香港方向：不停力寶中心至銅鑼灣天后總站各站。臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北臨時總站；往九龍方向：不停銅鑼灣天后總站至利源東街各站。臨時巴士站設於灣仔北臨時總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

960- 往香港方向：不停力寶中心 至菲林明道各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓；往九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站。臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

961- 往香港方向：不停力寶中心 至菲林明道各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓；往九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站。臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

968- 改為來往元朗至灣仔北，不停怡和大廈至銅鑼灣。另設經紅隧班次，臨時加停伊利莎伯大廈。

978：往香港方向，不停政府總部至香港會議展覽中心各站。臨時巴士站設於香港演藝學院；往九龍方向，不停菲林明道至利源東街各站。臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

+ 3 + 2

【14:40】運輸署表示，因應港島的道路狀況，下列的路段現暫時受阻/封閉： 怡和街來回方向 、 軒尼詩道來回方向。

此外，警方亦於多處設路障截查車輛，其中在東區走廊由三線變一線行車，交通擠塞。

【14:35】運輸署宣布，因應港島的道路狀況，以下公共運輸服務需要臨時調整：

巴士路線需改道行駛

港島路線： 1,2,2A,2X,5B,5X,6,6X,8,8H,8P,8X,10,11,12A,12M,15,15B,19,23,25,25A,26,37A,3 7B,38,40,40M,42,65,70,72,72A,75,76,77,81,90,90B,96,97,260,592,720,722,780,788 ,789,X15

過海路線： 101,102,103,104,106,108,109,111,112,113,115,116,117,170,182,307,601,603,619,6 71,673,680,681,690,905,914,930,930X,934,936,948,960,961,962B,962X,967,968,978,H1,H2

機場路線/北大嶼山對外路線： A11,E11,E11A

居民巴士路線: 88R

電車服務： 介乎上環街市(西港城)總站及北角總站之間來回線及跑馬地圈的電車服務暫停。