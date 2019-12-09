【12.9．港九】網民再號召黎明行動「大三罷」　多區均有警員佈防

民陣昨日（8日）發起「國際人權日遊行」，稱有80萬人參與，警方則稱高峰期有18.3萬人。網民今日（9日）再度號召黎明行動「大三罷」，資料顯示行動將於早上6時開始，計劃於大埔、沙田、灣仔、屯門、荃灣、觀塘、深水埗、黃大仙、油尖旺及將軍澳「十區開花」。 《香港01》將持續跟進。

【08:54】由於窩打老道與彌敦道交界有一宗交通意外，彌敦道往太子方向擠塞，旺角段行車非常疏落。

【08:35】防暴警員在旺角山東街正對多名途人進行截查。

【08:30】 旺角亞皆老街有一輛巴士遭人按下緊急死火制。

【08:08】 亞皆老街有人將雪糕筒棄於路上，防暴警員到場清理；現正截查一名戴黑色口罩男子。

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【07:35】將軍澳尚德附近，有多部警車駛走後，有警員將疑馬路上的雜物移到一旁。

【07:25】旺角彌敦道總統商業大廈對開，約6至7名男子將多袋垃圾，拋出馬路堵路，多名在亞皆老街一帶戒備的防暴警趕至，該批男子見狀即離去。警員隨即將垃圾清走，現場交通暫無影響。

【07:14】 港鐵旺角站人潮漸多，但列車服務仍然正常，除幕門間中會夾到乘客的物品重開。

【07:12】旺角亞皆老街一帶有防暴警員駐守。

【07:09】港鐵灣仔站亦有數名警員，於灣仔站港島線往柴灣方向月台巡查，並向港鐵職員問及：｢有無乜嘢唔噚常？｣職員表示沒有。

【07:00】港鐵旺角站月台，有數名防暴警察站崗。

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↓↓11月11日至15日三罷情況↓↓