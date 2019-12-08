【12.8遊行】黑衣人中環德輔道中一度堵路　水炮車裝甲車列陣戒備

反修例示威浪潮持續，民陣今(8日)發起國際人權日遊行，由維園中央草坪出發，遊行至遮打道行人專用區，是近4個月以來，首次獲警方發出不反對通知書，逼爆港島北。 下午近5時，隊頭已抵終點；另一邊廂，有部分示威者一度未有跟隨遊行路線，改到中環德輔道中的中環街市對出，以雜物設路障堵路，隨後退守較後位置對峙，在場有最少50名防暴警察築防線，亦有水炮車及裝甲銳武車在場戒備，阻止示威者向西區進發。截至下午5時半，防暴警察仍在該處一字排開戒備。

水炮車及銳武裝甲車於恒生總行總行外戒備。（余俊亮攝）

國際人權日遊行下午3時集合，遊行起步前，大批市民如貫從四西八方進入維園，中央草坪已全滿，入口擠滿人潮，更倒灌出軒尼詩道，人群更站滿來回行車線，亦有人在路中心高舉示威橫額。期間一度有防暴警察於鵝頸橋附近，舉起藍旗和黑旗，但最終未作任何行動。遊行人士市民稍後逼爆軒尼詩道4條行車線，緩緩向中環遮打道方向進發。

遊行開始2小時後，隊頭已抵達終點，數十名黑衣示威者則轉陣中環德輔道中，並張開雨傘陣，及以雜物架設路障，逾50名持防暴警察一字排開，於恆生總行對出佈陣，部分警員配備長槍及圓盾。示威者隨後未見下一步行動，警方則出動水炮車及銳武裝甲車到場戒備。