【居屋2019】22歲大學生揀凱德苑大單位　媽媽付首期助上車

6個居屋屋苑何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑，早前已完成攪珠，今日（9日）起正式揀樓，房委會安排首批中籤者於早上10時半到場。 現年22歲的大學生黃先生，一家六口居於白田邨，因受清拆影響而抽居屋，他揀中長沙灣凱德苑高層大單位後面露笑容，透露媽媽會負責繳付首期，他明年畢業後將負責供樓。亦有揀樓者心情緊張提早4小時抵達樂富房委會中心現場，並透露曾與家人至少5次親身到心儀屋苑附近視察。

現年22歲的白田邨住戶黃先生，今早十時多已與家人到場，他最終選中了心儀的何文田凱德苑高層大單位。 （鄧穎琳攝）

現年22歲的白田邨住戶黃先生，今早十時多已與家人到場，他最終揀選中了心儀的何文田凱德苑高層大單位，他稱一家六口原居於白田邨，「住慣九龍」，故心儀鄰近南昌站及富昌邨的凱德苑，認為交通較方便。

正就讀浸大計算機科學系四年級的黃先生透露，約數十萬元的首期將由媽媽負責繳付，他明年畢業後負責供樓。

何文田冠德苑是今期居屋平均呎價最貴的項目，樓王單位售529萬元。（李澤彤攝）

實地視察5次 「無何文田唔買」

而白田邨清拆戶林太形容自己心情緊張，獲通知可揀樓後，一家三口至少到何文田實地視察了5次，隔日就開家庭會議，幾經商討後決定了心儀單位次序。雖然林太揀樓時段是下午2時，但她特地在早上9時多到場，一直監察售樓情況，她心儀的何文田冠德苑A座高層單位，「無何文田唔買，10樓以下唔要」。

她指，首期及供款都由兒子負責，月供兩萬多相信亦會感到吃力，更擔心樓價未來下跌「買貴樓」。她說，聽聞該區交通配套一般，或需到紅磡區買菜，但由於白田邨清拆，加上原居於一房單位，「阿仔要做廳長」，故希望購入大單位，屆時可分三房。

她稱，丈夫欣賞何文田空氣好、單位對海，而何文田校網好，若兒子未來結婚產子可受惠，故心儀該單位，萬一樓價大跌，才再作考慮如何處理。

房委會推售新一期居屋，今日開始揀樓，六大屋苑合共提供4,871伙。揀樓人士陸續到場並入內辦理手續。（鄧穎琳攝）

同屬白田邨住戶的綠表買家溫太表示，受清拆影響需要搬遷，認為自己較熟悉何文田區，兒子又心儀該屋苑，認為是「好住」亦方便，故選中冠德苑3房高層單位。她又稱用來自住不擔心樓價高企或升跌。

而現居於美東邨的王女士指，已選中何文田中層大單位，將與兒子共住，她直言依賴按揭貸款，在現時社會情況不穩下置業會有憂慮，擔心會「買貴樓」。

房委會推售新一期居屋，今日開始揀樓，六大屋苑合共提供4,871伙。 （鄧穎琳攝）

截止下午12時52分，以下單位已被選中： 雍明苑A座2511、B座2537 凱德苑A座1019、1804、1904、2504、2604 冠德苑A座1203、1304、1206、1703、1803、1903、2003、2103、2203、2303、2403、2503、2603、1906、2006、2106、2206、2306、2406、2506、2606、2605 冠德B座 1807、2507 資源來源：樂富房委會中心現場資訊（只供參考）

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因近日路面及交通情況作調整

房署首天邀請約80名申請者、共分3個選樓時段前往位於樂富的居屋銷售小組選購單位。首批申請者獲邀在上午10時半開始選樓。房署本來原定於早上時開始揀樓，但因應路面及交通情況，為了令選樓程序較順暢，決定將選樓時段安排由早上10時半開始，又表明會不時檢視每天的選樓進度，在有需要及可行的情況下調節選樓時段。