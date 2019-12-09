【外遊注意健康】聖誕新年將至　衞生署提醒外遊市民及早接種疫苗

聖誕及新年假期將至，不少市民會選擇外遊賀歲。衞生署衞生防護中心今日（9日）提醒市民，要時刻注意個人、食物及環境衞生，並及早接種相關疫苗，以預防各常見及旅遊相關傳染病。防護中心又指，最新的監測數據顯示，本港整體流感活躍程度仍處於低水平。

衞生防護中心指，最新的監測數據顯示，本港整體流感活躍程度仍處於低水平。（資料圖片）

衞生防護中心今日提醒市民預防季節性流感、麻疹、登革熱、中東呼吸綜合症及食物中毒。防護中心指，冬季流感季節一般會在每年1月初開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早在冬季流感季節來臨前接種流感疫苗，加強個人保護。

中心又指，注意到50至64歲人士的流感疫苗接種率較其他組別低，因此特別呼籲該組別人士，可透過「疫苗資助計劃」及早接種流感疫苗，保障自己及家人的健康。至於世界其他地區，北半球溫帶地區的流感活躍程度持續上升，美國、加拿大及日本均已踏入冬季流感季節。

衞生防護中心提醒市民及早接種相關疫苗，以預防各常見及旅遊相關傳染病。（資料圖片）

在麻疹方面，防護中心指香港今年截至12月8日錄得91宗個案，當中40宗屬外地傳入個案，包括6宗涉及在本地工作的外籍家庭傭工。防護中心提醒，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄。

而截至本月5日，今年共錄得193宗登革熱個案，包括192宗外地傳入個案，較去年同期增36宗個案。外地傳入個案主要從泰國、馬來西亞和菲律賓傳入。防護中心提醒，要預防蚊傳疾病，市民外遊時，應穿着寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，並於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

防護中心指，市民應及早在冬季流感季節來臨前接種流感疫苗。（資料圖片／高仲明攝）

而預防中東呼吸綜合症方面，防護中心提醒外遊人士應避免到有駱駝的農場、農莊或市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是駱駝，因在中東地區呈報的個案中，大部分病人均曾接觸駱駝。中心強烈建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎駱駝，或參與直接接觸駱駝的活動。