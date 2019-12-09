【法國大罷工】採訪被突圍彈炸傷　中彈高登記者昨返港行程延誤

法國民眾不滿政府修改退休金制度，發起大規模的全國大罷工，官方統計全國有45萬人參與遊行。香港高登討論區於上周五清晨（6日）在社交網站發帖稱，兩名記者在當地採訪時，被警方投擲「突圍彈」炸傷手腳，其中一人到醫院求醫。 高登新聞組今日（9日）回應事件稱，高登記者的傷勢尚好，6人團隊中，暫有一人因公事先行離隊。新聞組昨日已經發出聲明要求法國總理譴責當地警察，惟「中彈」記者表示，「法國警察比香港警察溫和好多。」

網上平台高登討論區派了6名記者到法國採訪當地大罷工。本港時間6日清晨，高登討論區在Facebook專頁發貼稱，有4名記者在採訪期間受傷，兩人被當地警方投擲的「突圍彈」傷及手腳，其中一人需要到醫院求醫，從小腿取出「突圍彈」碎片；一人中胡椒噴霧後被警員踢傷，另有一人逃離時腳部扭傷。

中彈記者：法警比港警溫和好多

高登新聞組今日（9日）就回應事件稱，被「突圍彈」炸傷的記者傷勢尚好，當日「去咗一轉醫院就走咗」。在法國採訪的6名記者會先後返港，暫時扭傷腳的記者因公事先行離隊，到台灣處理公事。被「突圍彈」炸傷的記者原定昨日返港，但因法國機場擠塞，情況不穩，行程需要暫延。

高登新聞組表示，並無向香港入境處求助，但已經發出聲明要求法國總理譴責當地警察。發言人補充，後來據記者說法，「法國警察處理（示威）手法對比起港警係溫和好多。」