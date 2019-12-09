勞聯調查：今年平均加薪幅度為5.85%　建議明年加薪不少於4.5%

臨近年尾，打工仔最關心來年的加薪幅度。港九勞工社團聯會早前進行一項調查，了解僱員對薪酬調整的期望，又建議明年不少於4.5%的加薪幅度。

勞聯建議明年不少於4.5%的加薪幅度。 （資料圖片）

勞聯自2019年7月起，就2019至20年薪酬趨勢期望調查展開研究，回收1,131份問卷。當中有七成人於2018至19年獲得加薪，平均薪酬增幅為5.85%，超過兩成受訪者處於凍薪或減薪。

對於薪酬的滿意程度，逾三成受訪者表示一般，而有三成以上更感到不滿或非常不滿。數據又顯示，有七成人期望來年加薪幅度介乎3至5%

港九勞工社團聯會（勞聯）早前進行一項調查，了解僱員對薪酬調整的期望，又建議明年不少於4.5%的加薪幅度。 （黃詠榆攝）

另外，調查引用了政府統計處本地經濟表現數據，甲類消費物價指數總指數升幅為3.5%，本地生產總值由2008年第3季至今年第3季，11年內累積升幅超過兩成半，惟僱員的實質平均薪金指數在2008年第2季至今年第2季，只累積上升了一成半。

勞聯認為，由此可見，僱員實質薪金增幅沒與本地經濟增長掛鈎。勞聯續指，綜合工友對來年薪酬的期望、通脹、企業盈利等數據，建議明年不少於4.5%的加薪幅度。