代放債人收914萬後失聯　收數人在麻雀館內被尋獲　認盜竊囚5年

中年漢受聘於澳門放債人，負責到港把賭客交還的借款帶返澳門，惟他收取4筆合共逾914萬元的款項後失去踪影。放債人遂在港報警，警方事後在一間麻雀館發現中年漢，並在他身上和其租住檢獲部份現金和一批首飾，但大部份涉款最終不翼而飛。中年漢承認4項盜竊罪。法官今(9日)在高院判他監禁5年，又下令把其身上檢獲的現金和首飾交還予事主。

被告吳志明在高等法院承認4項盜竊罪被判入獄5年。(資料圖片)

款項未尋回屬加刑因素

被告吳志明，55歳。他承認於去年8月6日，偷取屬於朱國新的914萬多元。法官判刑時指，案中大部份款項最終未能起回，為案中的加刑因素。

事主會借錢給內地賭客

案情指，事主朱國新替澳門賭場的一個賭廳工作，負責介紹客人到賭廳賭錢。客人會向事主借款，再換取賭場的籌碼，賭場會把換取籌碼中的0.8%，給予事主作佣金。由於他的客人多為內地客，不想帶大量現金來澳門賭錢，因此會向事主借錢。客人還款時，會把款項轉帳至事主在港的找換店戶口。

被告負責取款每月可得1.8萬

事主於2015年結織當時在賭場工作的被告，並於去年2月，聘請對方替事主到港的找換店收取款項，而被告每月可獲1.8萬元。

去年8月6日，被告按事主吩咐到港收取4筆款項，合共逾914萬元。事主同日晚上6時許致電被告時，被告關掉了電話，事主翌日報警。

警方巡查麻雀館時發現被告

警方於同年9月到紅磡一間麻雀館巡查時，當時被告為座上客，因此拘捕對方。被告在警誡下保持緘默，警方在其身上檢獲7.4萬多元現金，和勞力士名錶。警方又在被告租住的賓館房間內，檢獲一批首飾，總值約10.7萬元。

案件編號：HCCC270/2019