兩電周二公布電費檢討　學者料加約7%　政府補貼或抵銷加幅

百物騰貴，料明日（10日）公布的電費檢討中，明年兩電電費亦會增加。當局去年預告，改變燃料組合電費將無可避免有上漲壓力。有學者預計，中電電費需加價7.07%，但基於香港目前局勢，加幅會壓低至5%；而港燈加幅約為7.85%。然而因政府有電費補貼，估計可抵銷電費加幅外，更可額外扣減每個月電費開支。

明日經濟發展事務委員會會議中，兩電會公布明年年電費檢討結果。（資料圖片）

兩電周二會向行政會議提交電費調整方案，而立法會經濟發展事務委員會下午的會議中，兩電會正式公布明年電費檢討結果。根據兩電2018年至2023年發展計劃中指，由於增加使用天然氣，以及作出所需的資本投資，包括興建海上液化天然氣接收站等，無可避免地令電費在新發展計劃期內大幅上調。計劃亦預測，中電明年電費會增加5.9%至每度電1.25港元；而港燈電費則會增加8.9%至1.30港元一度電。

學者：兩電或刻意壓低加幅

香港城市大學能源及環境政策研究所總監鍾兆偉估計，中電明年燃料費開支增加21.45%，回扣前電費需加價7.07%。但相信因香港目前局勢，中電會以電費穩定基金及燃料價格調整條款賬等「儲備」，將加幅壓低至5%。而鍾亦預測港燈回扣前電費加幅為7.85%，平均一度電價格為1.34港元。

鍾兆偉相信因香港目前局勢，中電會將加幅壓低至5%。（資料圖片／江智騫攝）

每個家庭電費開支每月料增20元下 補貼或變「減價」

根據當局估算，一個三人家庭一個用電量約為275度。根據中電電費計算機，今年12月電費為316港元，倘估計電費加幅為5%計算，一個月電費增加近16港元的支出。而在港燈方面，上述三人家庭12月電費為214.5港元，而加電費後，估計每個月電費增加近17港元。

然而，因政府去年公布推出電費紓緩計劃，每戶一個月可獲50港元補貼，再加上今年8月政府再推每戶2,000港元的電費補貼，每戶首11個月每月可獲160港元補貼，估計除可抵銷明年電費加幅外，更可額外扣減電費開支。

中電回覆指，非常關注現時經濟及社會面對的挑戰，現正切實研擬協助中小企及市民共渡時艱的計劃，不日便作公佈。較早時已推出「中小企延繳電費計劃」，希望能與中小企業客戶共渡時艱。