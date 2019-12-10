【加電費】港燈加5.2%　中電加2.5%　兩電推紓緩措施

中電和港燈今日（10日）下午會在立法會公布明年電費檢討。中電表示，明年基本電價沒有加幅，但由於增加使用天然氣，燃料費每度電加3港仙，平均淨電費率加幅為2.5%；而港燈回扣前加幅則為1.7%，但由於有兩項「特別回扣」有調整，實際上調幅度為5.2%，2020 年淨電費為每度電 126.4 仙 。 兩電又並推出紓緩措施，包括港燈向約 7 萬個低用電量的非住宅客戶，提供明年年初 6 個月的豁免加幅期，另外亦會為包括中小企的工商業客戶提供更換或添置節能設備 5 折資助，每戶上限 5 至15 萬港元等。而中電則會補貼中小企明年首 6 個月的淨電價調整幅度；亦會撥出 2,000 萬港元推出為期 4 個月的「齊飲齊食齊加油」餐飲券計劃，資助共 10 萬個長者、劏房戶和低收入家庭外出用膳。

中電總裁蔣東強指，會推出2億元減免措施。（胡家欣攝）

兩電新電費方案會由2020年1月1日起實施。中電指，基本電價輕微上調1.2港仙，但會向全部客戶全年發放「地租及差餉特別回扣」，在兩者抵消後，相等於市民繳交的淨基本電價能保持不變。但由於明年起天然氣在燃料組合中大增至約50%，經調整後明年的平均淨電價為每度電121.8 港仙，上調約2.5%。

港燈就指，明年基本電費每度電需增加0.7 仙，再加「地租及差餉特別回扣」及「燃料費特別回扣」的結餘只剩少量可派發，「燃料費特別回扣」明年更會停止發放。經調整後，明年淨電費為每度電126.4仙，上調幅度 5.2%。

港燈預計幾乎全部客戶明年的電費支出會較今年為低，超過30%的住宅客戶平均計算更加無需繳交電費。港燈又以一個用電量每月275度的家庭為例，2019年該家庭的電費為233.2港元，扣除政府去年推出每戶每月50港元的電費紓緩計劃，應繳電費為183.2港元。在2020年，該家庭電費為250.6港元，但由於政府8月再推每戶2,000港元的電費補貼，每戶首11個月每月可獲160港元補貼，該家庭只需繳交40.6港元電費。

明年兩電亦會加電費。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

政府去年公布推出電費紓緩計劃，每戶一個月可獲50港元補貼，再加上今年8月政府再推每戶2,000港元的電費補貼，每戶首11個月每月可獲160港元補貼，估計可抵消明年電費加幅外，更可額外扣減電費開支。