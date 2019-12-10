女子腳底按摩被碰近私處位　更遭重覆拉合雙腿　入稟求按摩師道歉

一名女士前年與友人前往「胡桐足浴」進行腳底按摩時，聲稱遭按摩師傅撫摸大腿內側並非常近其私處位，並捉住她的雙腳，重覆將她的雙腿大幅度拉開及拼合7至8次，說「你啲筋都唔錯，都幾柔軟，係個膝頭要搞搞佢。」她感被冒犯但報案不果，故委託平機會入稟區域法院，要求按摩師傅書面道歉，及就感情損害賠償5萬元。

申索人為Y，入稟區域法院，控告秦國寶及桐美服務有限公司。（資料圖片）

申索人為Y，入稟區域法院，控告秦國寶（下稱秦）及桐美服務有限公司。

入稟狀指，2017年8月28日，晚上8時45分，Y與沈姓友人到「古桐足沐」銅鑼灣店，使用套票療程，即腳底穴位按摩，由秦替她服務。Y與友人進入一間只有兩張按摩椅的房間，因Y當時穿裙，秦給她一條短褲。

按摩大腿內外側3至4分鐘

秦為Y洗腳，將她的短褲管及裙邊捲至大腿中間位置，開始進行腳底按摩。秦先後為她按摩腳底、左腳小腿，然後又在左大腿外側按摩3至4分鐘，期間不斷將其裙和褲向上捲。

指按摩時非常接近私處

秦為Y按摩左大腿內側，期間他的手非常接近Y私處，她感驚恐及扭動身體以表不滿，但秦依然按摩約7至8分鐘，直至Y叫他按摩腳底才停止。秦轉按摩右大腿內側時，同樣不斷推高其褲管，Y再感驚慌。

邊按摩邊指Ｙ筋幾柔軟

秦按摩時，他的手在Y右腳膝頭至私處下2吋的位置不斷上下推動，其後捉住她的雙腳，重復將她的雙腿大幅度拉開及拼合7至8次，其褲管被推高，使她露出內褲。完成後秦對Y說：「你啲筋都唔錯，都幾柔軟，係個膝頭要搞搞佢。」Y指秦按摩期間多次色迷迷看著她，6至7次將頭向前傾，距離她只有兩個頭的距離。

警方指證據不足未能起訴

Y與友人向店負責人投訴，負責人稱進行腳底按摩時不允許按摩師觸碰客人膝蓋以上位置。Y隨後報案，但警方表示證據不足未能作出起訴，她再向平機會投訴。Y感到受冒犯、侮辱及尷尬，事後經常失眠，變得擔心及害怕，要求秦書面道歉及賠償5萬元。

案件編號：DCEO17/2019