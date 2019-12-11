【逃犯條例】曾斥調查權不足　華爾街日報：五監警會海外專家請辭

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監警會早前邀請5名國際專家，協助審視警方行動，但其中一名成員Clifford Stott早前在Twitter發表專家小組聲明，批評監警會缺乏獨立調查能力。《華爾街日報》今日（11日）報道，國際專家組決定請辭。

報道引述國際專家組指，監警會缺乏足夠調查權力，從而滿足香港市民期望，專家組無法與監警會協調出有效支持研究報告的機制，因此專家組決定請辭。

監警會設由5位成員組成國際專家小組，協助審視本港反修例的相關警務工作和程序。（資料圖片／余俊亮攝）

報道引述Clifford Stott指，他們建議監警會應被賦予權力，以傳召及保護證人、搜集證據等。報道又指，專家組認為，尤其在未政府未有明確表示是否成立獨立調查委員會時，具有公信力的監警會報告十分重要。

《香港01》已就報道向監警會、保安局及特首辦查詢，正待回覆。

5位監警會專家組小組主席為曾任英女王警察監察局總督察的Sir Denis O'Connor擔任，其餘成員包括：新西蘭警察行為獨立調查局主席Colin Doherty法官、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會總監Hon Michael F Adams QC、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott教授，以及加拿大公民監察執法協會前主席 Gerry McNeilly。

監警會其中一位專家Clifford Stott教授指，監警會調查權力不足，須由獨立機關深入調查。　（Clifford Stott twitter 頭像截圖）

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