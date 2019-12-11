警方今年621次要求社交平台刪文　按年增18倍　無交代受理數

創新及科技局今日（11日）書面答覆民主黨立法會議員許智峯指，警方今年截至11月30日，共向社交平台要求621次移除帖子，較2018年的32次急增18倍，次數為十個部門之首，另有34次要求網站移除帖子。創新及科技局指，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於互聯網世界，當言論有可能觸犯法例，例如構成恐嚇等，警方必須按情況及投訴跟進調查，並指為達至防止及偵破罪案的目的，警方在有需要時會進行「網上巡邏」。局方提到，在過去數月網上或社交媒體流傳「大量針對警隊的假新聞和沒有確實證據的指控」，批評是「製造社會恐慌」及破壞警民關係。

創新及科技局批評網上有大量針對警隊的不實指控，是「製造社會恐慌」及破壞警民關係。（資料圖片）

眾部門中警方要求移除帖子次數最多

據創科局提供數字，今年截至11月30日，有三個政府部門提出向社交平台要求移除帖子，其中以警務處次數最多有621次，但未有提及當中多少要求獲遵辦，僅指「部份受理」，較2018年的32次急增18倍，2017年則有81次。消防處及金管局今年分別提出2次及1次要求社交平台移除帖子，均獲遵辦。

至於提出要求網站移除帖子次數方面，今年截至11月30日，涉及六個政府部門，最多涉及衞生署提出了40次，均獲遵辦。其次是警務處有34次，較2018年的6次增加，同樣未提及當中多少要求獲遵辦，僅指「部份受理」。公司註冊處、消防處、通訊辦、房屋署各提出過1次要求。今年內，只有天文台提出2次向網站要求更正帖子內容包括報道，均獲遵辦。

各政府部門向社交平台及網站營運者提出移除帖子次數 部門 向社交平台 向網站 公司註冊處 - 1次 衞生署 - 40次 消防處 2次 1次 金融管理局 1次 - 警務處 621次 34次 房屋署 - 1次 通訊辦 - 1次

就警方提出移除帖子要求的法律依據，採用甚麼準則判斷等，創科局表示，每宗個案有其獨特情況，警方不會評論個別個案，但指出根據香港現行法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。警方執行職務時，如須要求包括資訊及通訊科技公司提供資料或作出配合，在執行職務上有必要時，可向互聯網平台提出移除帖文的要求。

局方指，有人利用互聯網包括社交平台作為犯案的媒介和工具，為達至防止及偵破罪案的目的，警方在有需要時會進行「網上巡邏」，並會根據行動優先次序在互聯網的公眾平台上搜尋資料，如假銀行網站、非法賭波活動、兒童色情物品的發布、毒品販賣、網上刑事誹謗等。

局方指，警方尊重市民合法表達意見及言論自由，但當有關言論有可能觸犯法，如構成恐嚇言論等，必須跟進調查。局方提到，在過去數月網上或社交媒體流傳「大量針對警隊的假新聞和沒有確實證據的指控」，批評是「製造社會恐慌」及破壞警民關係，「政府強烈譴責這些在網上故意散播謠言的行為」，警方會繼續密切注意在網上可能發生的犯罪活動，並採取執法行動，若有任何違法、暴力或破壞公共安全及公共秩序的行為，政府必定會嚴肅跟進。