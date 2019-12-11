楊潤雄：探討減低中學實驗室化學品儲存量　教師被捕要向學校申報

警方12月4日公布，先後於中文大學、理工大學、其他大專院校及周邊範圍檢獲近一萬枚汽油彈，以及812樽化學品、攻擊性武器和可製造炸藥的物品。教育局局長楊潤雄今日（11日）在立法會表示，當局有向中學提供指引、名單，列出學校的化學品種類及數量，相關儲存量大部分低於《危險品條例》所規定的豁免量。惟他同時表示，會探討降低中學校內實驗室化學品的儲存量。他又表示，教師被捕要向學校申報，學校應保障學生安全及評估威脅而停止其職務，並非未審先判，會按現行機制處理。

警方12月4日公布，先後於中文大學、理工大學、其他大專院校及周邊範圍，總共檢獲近1萬枚汽油彈，以及812樽化學品。圖為理大內的玻璃樽。（資料圖片 / 羅國輝攝）

教育局局長楊潤雄今日在立法會會議回應質詢，他表示，院校實驗室的化學品儲存量受《危險品條例》規管，若管有超過一定數量的危險品，必須向消防處申請儲存危險品牌照，未持有牌照管有過量或使用危險品即屬犯法。

楊潤雄指，已知悉城大、中大及理大三間大學的化學品失竊事宜，點算工作仍在進行，未能提供失竊數量。他解釋，涉事大學有部份時間被佔據，被人取走化學品，但有大學曾在校園內某些位置尋回失竊的化學品，所以大學需時收集資料。

就中學實驗室方面，楊潤雄指，若中學根據規定採購，只會儲存約2.5公升化學品，當局可以與學校討論是否可以降低相關數量，他認為降低數量對學校及社會是更安全。

警方12月4日公布，先後於中文大學、理工大學、其他大專院校及周邊範圍，總共檢獲近1萬枚汽油彈，以及812樽化學品。圖為理大內的化學品。（資料圖片 / 羅國輝攝）

教師被捕要向學校申報 考慮對學生影響非未審先判

另外，行政長官林鄭月娥昨日表示，要求教育局嚴肅跟進被捕老師個案。楊潤雄回應指，在這段時間約收到106宗涉及老師及學校的投訴個案，目前初步處理一部份，有一部份當局認為初步顯示可能有違規情況。他指教育局在考慮適當的懲處，會依照既定程序處理。

被問及如何跟進被捕教師，楊潤雄指，若有教師被捕或被落案，該教師要向學校申報，學校亦要根據其被捕原因或可能涉嫌干犯的罪行，相關職員或教師是否適合繼續在校內任教，主要考慮是對學校、學生有甚麼影響、會否對學校構成威脅。他強調，學校更多從未來一段時間的管理及學生安全情況，或對學生的影響，從這些角度考慮該名教師是否仍適合繼續或暫時在學校任教。