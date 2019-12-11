【驚安之殿堂】荃灣分店明日開幕　全港最大　非24小時營業

繼7月於尖沙咀開設首間分店後，驚安之殿堂（DonDonDonki／唐吉訶德）明日(12日）將在荃灣再開分店。新店舖位於港鐵荃灣西站上蓋的海之戀商場2樓，交通非常便利。店鋪面積約2.7萬平方呎，是尖沙咀店2倍大小，不僅產品更豐富、新增開放式廚房，貨架間的走道也更寬鬆，收銀機數量更由30多增加到49台，購物體驗相信會有不少的提升。 不過，海之戀店並非24小時營業，每天早上9時開始營業，凌晨1時就會關門，喜歡夜遊購物的市民需要留意。

驚安之殿堂（DonDonDonki／唐吉訶德）12月12日將在荃灣再開分店。（袁澍攝）

「DON DON DONKI海之戀本店」作為「驚安之殿堂」在港第二間分店，在規模上是尖沙咀店兩倍，店舖面積約有2.7萬平方呎。貨架之間的距離更寬鬆，收銀機也從30多台增加到49台，預計不會如同尖沙咀店舖一樣出現「人逼人」狀況。另外，店舖更提供手推車，分為大人版和兒童版本，亦是荃灣分店的特色。

與兼顧遊客的尖沙咀店不同，荃灣的店舖更著重為市民提供便利，日配部門將提供更全面的生活日常必備商品，包括新鮮的牛奶、乳酪、急凍食品及蔬菜等。百貨區亦種類更齊全，寵物食品種類更多、家電也擴展至吸塵器等中型家電。

+ 7 + 6 + 5

推12款本店限定商品

不少港人喜歡驚安之殿堂是因為店內有一陣「家鄉味」，購物的同時亦品嚐一些日式小食。而荃灣店內也有一個開放廚房，提供「$10橫丁」產品，大阪燒、可樂餅不僅可以10元的價格購買，更可以欣賞廚師煎煮的過程。另外店舖有不少值得探索的商品，比如Pocky與滿記甜品合作的餅乾條、日本及新加坡都大熱的「財宝水」、以及港式懷舊糖果等。

是次荃灣的分店開幕，店舖內亦推出12款本店限定商品，包括造型得意的長頸鹿牙膠、紅豆蒸汽熱眼枕、CHOYA朱古力禮盒等，售完即止。另外亦有4款優惠商品，包括ReFa鈦金屬按摩器、Layered香水套裝等，最大折扣至5折。

營業時間早9晚1 非24小時

不過，雖然商品更全面、豐富，荃灣分店卻未有延續驚安之殿堂一貫的24小時營業、年中無休的模式。職員則表示，荃灣始終不是旅遊熱門地、交通亦不如尖沙咀那般「就腳」，因而每日早上9時營業至次日凌晨1時。

荃灣分店將於明早10時正式開幕，首1000名消費滿300元的顧客，可獲贈限量版帆布袋。另外明日下午6時30分，店舖內還有吞拿魚解體表演，客人可即場品嚐。