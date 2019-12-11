【港珠澳大橋造假案】6被告囚2至3年　官重申為勢所迫非開脫理由

港珠澳大橋的石屎磚壓力測試涉造假，19名土木工程拓展署外判商前實驗室職員，被指在混凝磚測試做假，其中7人早前認罪，餘下12人亦被裁定欺詐罪成，案件今（11日）在西九龍裁判法院判刑，其中6人被判即時監禁2年至3個月不等，4人被判緩刑，2人被判處社會服務令，而早前認罪並轉為污點證人的被告則獲減一半刑期，被判監22個月，又重申受上司壓迫，貪方便等，均不成開脫的理由。

被告吳啟堯在區域法院承認串謀訛騙罪。（資料圖片）

12名經審訊後被裁定串謀詐騙罪成的被告，包括8名前工地實驗室技術員：余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻、張嘉明；及4名前實驗室助理：謝德禮、李志勤、陳志成、郭文輝。

早前認罪的7名被告為：麥培盛、轉為污點證人的吳啟堯、趙志興、潘家偉、鄺富賢、黎榮發及承認2項使用虛假文書罪的黃國堯，眾人被判囚8至32個月監禁不等。

當局花5800萬作勘深及測試

法官同意大橋最終應該沒有安全問題，但卻令當局多花5千8百多萬元重新作出勘探及測試，才能釋除公眾疑慮，法官又認為受上司壓迫、貪方便、為勢所迫等，均不能成為建築工程不當行為的開脫借口

污點證人獲減刑一半

針對轉為污點證人的吳啟堯，法官認為他雖然並非主管級人員，但卻是資深技術員，整個造假計劃由他主導，其犯案時段超過2年，指點不同時間入職的員工造假，其罪責比主管級為輕，但遠高於其他被告，故以44個月監禁為量刑起點，不過他曾在法庭作供，並為法庭提供了實質幫助，獲扣減一半刑期，判囚22個月。

替犯錯同事完成工作被告判緩刑

至於第三被告謝德禮，法官指他雖然涉及13套文件，但根據其他被告的錄影會面內容，認為謝或因為勤力，替犯錯及懶惰的同事完成工作而犯案，加上他事發時患抑鬱症，其案有特殊因素，雖然罪無可恕，但情有可原，被判入獄8個月及緩刑2年。法官同樣亦就其餘數名犯案時間較短，及造假次數較少的被告，判以較輕的刑罰。

案件編號：DCCC1031/2017