【直播】義工「自發」清理葵芳官員曱甴公仔　蒙面警戒備

今日（12日）是612金鐘衝突半年，網民繼續在長沙灣、荔枝角、葵興、葵芳、中環等地區舉行「和你Lunch」行動。其中在葵涌，網民號召中午12時30分在葵興KCC及葵芳新都會廣場中庭集合。葵涌廣場的天橋上，有人掛上官員曱甴造型公仔。30多名操普通話及廣東話的義工，下午2時到場稱，將待3點中食環署到場後，自發協助清理公仔。 《香港01》將直播各區情況。

12月12日，葵涌廣場天橋上，有人掛上官員曱甴造型公仔。（盧翊銘攝）

【14:48】葵芳：數十名義工動手清拆葵涌廣場天橋底公仔，未見有食環署職員及警方到場清理。

【14:26】葵芳：操普通話的義工代表晞綸表示「聽說3點鐘食環署會派員清理」，強調自己是「民眾自發、愛國愛港同胞」，又指全香港每個角落的人都對這些公仔反感。她說警方沒有說不同意，只是說應該由食環署，並稱等到3點會「協助」食環署清理。她說操普通話的都是香港人，新移民佔義工一成。

被問及不少途人拍照，並無表現反感，她說不應讓學生放學時間看到。

在天橋下，有約十多名蒙面的警員戒備。

操普通話的義工代表晞綸（右）表示，強調自己是「民眾自發、愛國愛港同胞」，又指全香港每個角落的人都對這些公仔反感。（勞敏儀攝）

【14:15】葵芳：原訂下午2時有聲稱「自發」的義工將到通往葵涌廣場的行人天橋清理官員及名人曱甴造型公仔。據了解，警方不贊成有關清場行動，並會在下午3時交由食環署人員清理。但現場仍有數名「義工」已到場，直言「我們不是犯法，是清潔」，公仔是「侮辱官員及愛國人士」。

【14:00】中環、葵芳的示威者都和平散去。

【13:00】

葵芳新都會廣場：中庭有超級市場聖誕展銷，有約30名示威者在較高層位置高呼口號。

中環：過百人在天橋上叫口號，並展示標語，其中一個英文標語，表示六個月以來，零警察被檢控。

【12:58】葵芳：據了解，下午2時將有民眾自發的義工清理葵涌廣場天橋上「嚴重反感」的文宣，並已通知警方，義工或會帶𠝹刀和梯到場。

【12:30】有網民發起「葵興x葵芳和你Lunch」，在活動開始前，在新都會廣場外已有警車停泊及有蒙面警員戒備。另一邊廂，連接葵涌廣場、通往葵芳邨及高芳街的一條行人天橋，掛上數十個高官及警員紙板頭像，放在曱甴的身軀上，隨風飄蕩，吸引不少市民拍照留念。