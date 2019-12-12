【逃犯條例】裝修工尖沙咀鐘樓噴字兼打人　認用錯誤方式表達候判

反修例風波持續，社會氣氛熾熱，一名裝修工人聲稱8月被不同意見人士挑釁，心存怒氣下，在尖沙咀鐘樓外牆用黑漆塗上「五十不變一派胡言」「百年基業毀於林鄭」等字句，期間又打傷數名上前阻止他的途人，令該途人右手指骨折。裝修工今(12日)在九龍城法院，承認刑事毀壞及傷人等罪名，又稱因一時衝動犯案，並承認用錯誤的方式發洩。裁判官明言很大機會判處監禁，但決定押後判刑至本月24日以獲取背景報告，期間需要還押。

被告黎偉邦稱因受不同意見人士挑釁，一怒下才犯案。(資料圖片)

被告黎偉邦（35歲）裝修工人，承認一項刑事毀壞，及一項對他人身體加以嚴重傷害罪，指他在今年8月7日損壞尖沙咀鐘樓外牆，以及在鐘樓非法及惡意對李楅濱的身體加以嚴重傷害。

用黑漆在鐘樓外牆塗鴉

案情指，被告案發當日凌晨負責海港城外牆裝修工程，至早上放工後持黑漆到鐘樓外牆上塗鴉；康文署知悉後派員前往現場，並喝令被告停止，又拍攝被告容貌。期間被告情緒變得激動，用拳頭和裝有黑漆的環保袋襲擊一名李姓途人頭部。

事主右手指頭骨折

被告其後登上的士試圖離開，但被李及其他人尾隨並截停其的士，並有人報警，被告期間再用腳踢和用雨傘襲擊李。被告隨即被接報到場的警員制服及拘捕。李被送院治療，其右手指頭有骨折和屈曲困難，現時已經無痛楚，但仍需覆診。

認用錯誤方式表達不滿

此案發生前數天，曾有人遊行期間，在尖沙咀拉下及污辱國旗，故有一些人士以「護旗」為名，在碼頭附近掛上國旗的地方留意情況。

被告求情時稱，他當日凌晨工作時，曾被一些「護旗」人士挑釁達數小時，更一度與這些人士發生爭執，以致情緒激動，一時衝動才犯案。他今日坦白認罪，亦願意承擔責任，並呈上5封求情信，以證他為人和平正直、有責任感，犯案全因以錯誤的方式，宣洩對社會不公的不滿，雖然明白判處監禁在所難免，但仍望法官輕判。

官質疑為何被告要向鐘樓洩憤

惟裁判官稱鐘樓屬於公物，並非屬於挑釁者，質疑為何被告要向鐘樓洩憤，又指被告襲擊試圖制止他的途人，案件性質嚴重，很大機會判處監禁，但最終決定先押後判刑及賠償令至本月24日以獲取背景報告，期間需要還押。

案件編號：KCCC2082/2019