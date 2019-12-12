【逃犯條例】兩男涉藏無人機及炸藥　控方需時化驗案再押後

兩名男子被指於10月在大角咀某單位藏有可製造爆炸品的粉末，各被控以一項製造或管有炸藥罪。案件今（12日）再提堂，控方透露該些粉末屬高度揮發及易燃物，但仍待進一步化驗以確認其性質，亦不排除會加控其他罪名。主任裁判官羅德泉將案件押後至明年2月27日再訊，以待警方化驗對講機等證物。次被告申請保釋被拒，兩人繼續還柙。

被告董上琳及17歲姓丁被告在大角咀一單位內被捕。(資料圖片)

被告依次為董上琳（23歲，兼職銷售員）及17歲姓丁的學生，各被控一項製造或管有炸藥罪。控罪指，他們於10月15日在大角咀橡樹街75號某單位，明知而管有、保管或控制某些爆炸品，即硝酸鉀和硫。

控方交代調查進度，指根據初步化驗，案中的粉末屬高度揮發及易燃物，但尚待進一步檢驗性質。辯方大律師黎建成則指粉末份量不多，不解警方至今仍未確認性質。

控方又稱，警方測試檢取的無人機，發現它可負重300至500克，懷疑有人會用來運送汽油彈或腐蝕液體傷害警員。此外，事發單位內有次被告在案發3日前在附近便利店購物的收據，控方認為他與該單位有聯繫。控方重申警方在屋中找到連著電線的手機，疑為遙控爆炸裝置。他謂，現時的社會事件雖有緩和，但仍有潛在危險。

辯方指無人機常用以拍攝

辯方形容控方的調查「停滯不前」，反駁無人機常常用以拍攝，其負重量不足為奇，不見得與指控有關。而所謂的便利店收據只是購買食物和飲品的單據。至於連著電線的手機，亦非控方指稱疑為次被告使用過的電話。

案件編號：WKCC3940/2019