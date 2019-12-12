IELTS公布2018考生表現　香港考生亞洲第3　全球排13

反修例風波下，不少港人都有意到海外升學甚至移民，當中應考IELTS英語水平測試是熱門選擇之一。主辦IELTS的官方機構IDP教育，今日（12日）公布2018年亞太地區考生的英語水平測試成績，香港考生整體測試成績於全球排行第13位，並躋身亞洲3甲，與2017年相若。

香港考生水平為亞洲第3。（鄧穎琳攝）

全球排名方面，繼續由德國（7.43分）、希臘（6.97分）、馬來西亞(6.88分）位列三甲，當中德國考生的表現更持續改進，拋離其他國家或地區。而西班牙則取代菲律賓，升兩位躋身全球5強，而「亞洲第二」的菲律賓則下跌兩位至全球第7。

溫家輝認為，2018年IELTS成績顯示香港考生的英語能力正穩步上揚。（鄧穎琳攝）

香港考生英語能力上揚

IDP教育IELTS區域經理 (大中華) 溫家輝指，在亞洲區IELTS整體分數表現中，成績最高是馬來西亞（6.88分)，香港仍排在第3位（6.53分），但香港考生聆聽、閱讀及會話成績錄得近6年的新高，他認為進步幅度看似輕微，但證明香港考生英語能力正穩步上揚。

另外，IDP教育宣布即日起啟用全港獨有「IDP IELTS 網上服務平台」，透過IDP教育報考IELTS的考生可透過網上自助服務平台，使用個人成績單快遞、額外成績單和成績覆核等試後服務，隨時可登入查看有關服務的申請記錄與進度，毋須再親臨或委託授權人到灣仔辦事處處理。