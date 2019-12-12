【JUPAS】網上申請截止　浸大動畫競爭最激烈　平均54.5人爭一位

2020年大學聯招（JUPAS）網上申請昨日（11日）截止。以八大首三志願競爭情況計算，浸會大學傳理學－電影主修－動畫及媒體藝術專修最多人競爭，平均約54.5人爭一位；其次是中文大學幼兒教育，平均46.8人爭一學位；第三位為教育大學幼兒教育，平均37.6人爭一位。 有升學顧問認為，兩間大學幼教課程同時打入三甲，反映學生認同幼稚園教師薪酬前境理想，而且課程出路多，畢業後除可從事幼師外，亦可做幼兒遊戲班導師及託兒所的幼兒工作員等工作。

2020年大學聯招（JUPAS）網上申請昨日（11日）截止，浸大動畫課程最激烈，平均約46.8人爭一位。（資料圖片）

受反修例風波影響，今屆大學聯招網上申請截止日期延期一星期，昨日才截止。浸大傳理學－電影主修－動畫及媒體藝術專修是最多人競爭，有654人在首三志願申請，競逐12個學額，平均54.5人爭一位。其次是中大幼兒教育，有983人報讀，競爭21個學額，平均46.8人爭一位。排第三位是教大幼兒教育，有1,844人申請，競逐49個學額，平均37.7人爭一位。

而每間大學受歡迎的課程各有不同，港大最多人首三志願報讀的是護理學，2000人爭210個學額，即約9.5人爭一位；科大則是工程學，2022人爭674個學額，約3人爭一位。

學友社：學生對幼教前境樂觀

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，浸大傳理學－電影主修－動畫及媒體藝術專修過往均是熱門課程，加上學額僅12個，故比例上競爭較為激烈。

對於同時有兩間院校的幼教打入首三位，他對此感到驚訝。他表示，過往八大院校中，教大幼教課程因學額少，而且「獨市」，故幾乎年年成為競爭最激烈的課程，不過，自港大及中大於本學年起開設有關課程，已緩和教大幼教的競爭情況。

今次兩間院校幼教課程「爭崩頭」，吳認為，反映學生認同幼稚園教師薪酬前境理想，亦相信在免費幼教計劃下，幼教薪級表未來有望落實；而且課程出路廣泛，畢業後除可從事幼師外，亦可做幼兒遊戲班導師及託兒所的幼兒工作員等。