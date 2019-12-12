【石棺藏屍】陪審團退庭商議7小時未有裁決　官著明日繼續

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案，高院法官今(12日)引導陪審團，法官引導時強調，要考慮三名被告是否共謀犯事，亦要考慮他們的意圖，從而決定是否應裁定他們謀殺、誤殺或襲擊致造成身體傷害等罪成。法官又特別提醒陪審，勿因被告們曾逃往台灣，及因他們承認了非法處理屍體，而裁定他們謀殺罪成，仍須就他們所作的行為作裁斷。4男3女陪審團下午約１時起退庭商議，至傍晚仍未有裁決，法官著他們先休息，明天繼續商討。

三名被告(由左至右)：曾祥欣、劉錫豪及張善恆。

須考慮是否共同犯事及其意圖

法官引導陪審團時稱，他們需考慮三名被告：曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(27歲)是否共謀犯事，以及是否有意圖殺死死者張萬里(下稱：張)，或令張身體受嚴重傷害。

若認為他們是共謀犯事，同時有此意圖，陪審團需考慮他們的行為是否令張死亡。若陪審團認為以上問題皆是，則判三名被告謀殺罪成。

若無意圖殺人可考慮誤殺

法官又指，若認為三名被告是共謀犯事，但沒有意圖殺死張，或令他身體受嚴重傷害，陪審團應考慮誤殺罪。

若認為三名被告非共謀犯事，仍需考慮個別被告在案中的意圖和行為。若陪審團認為被告沒有意圖，但其非法行為令張死亡，則應判個別被告誤殺罪成。

法官又指，若認為三名被告非共謀犯事，則需考慮在案中向張打酒精針的曾，是否有意圖透過打酒精針，對張身體造成嚴重傷害。若認為曾有此意圖，則應裁定他意圖導致他人身體受嚴重傷害罪成。若陪審團認為打酒精針不足以造成嚴重傷害，則考慮沒有了「嚴重傷害」字眼的：襲擊致造成身體傷害罪。

被告們可能因處理屍體才赴台

但若陪審團接納曾祥欣作供，當時因受劉的脅迫才打酒精針，則應判曾無罪。然而，若陪審團接納劉錫豪供認，指他和及第三被告張善恒糾纏期間，劉被壓在最底，無法做出任何行為，則應判劉無罪。若陪審團接納張善恒供稱，在糾纏期間只是分開劉和死者，亦應判他無罪。

法官又提醒陪審團，雖然三名被告事發後逃至台灣，但他們有可能因曾處理屍體才赴台。此外，雖然三名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪，但法官強調不應因此而判他們謀殺罪成，陪審團仍需考慮他們在案中是否共謀犯事和意圖。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(27歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016