【野戰謀殺案】辯方傳退休警長及舞獅教練作供　指被告善心亦服從

野戰遊戲發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上藍田五桂山殺害。其中一名涉負責支開Bosco同行友人的「戰友」否認謀殺。該被告今（13日）決定不自辯，但傳召了兩名品格證人。其中一人為退休警長，該退休警長在制服團體「獅子會禁毒先鋒隊」中擔任被告的上級，他形容被告樂於助人、服從指令、有善心，亦曾替在活動中暈倒的隊員急救。

被告黃朗祺，24歲，被控於2017年5月28日，在香港連同嚴汝衡及周正賢謀殺郭葦諾（20歲）。

被告決定不出庭自辯，辯方傳召兩名品格證人。被告的舞獅教練李飛標（63歲）指，他在2012年認識被告，並在其中學擔任課外活動導師。他認為雖然被告「唔算太聰明」，但為人勤奮、有禮貌、認真學習、合群及樂於助人，亦會增值自己務求獲得演出舞獅的機會，中學畢業後又會主動回校指導師弟妹。

另一證人林建強（65歲）為退休警署警長，他退休後加入非牟利制服團體「獅子會禁毒先鋒隊」做義工。他稱被告中學時期為先鋒隊一員，表現活躍、忠誠、樂於助人、服從指令、有善心，後來更晉升為先鋒隊的小隊長，幫忙教導其他小隊員。他曾目睹被告主動替在活動中暈倒的學員進行急救，後來他亦考獲急救牌，也是民安隊一員。林稱雖然知道被告熱愛玩野戰遊戲，但不認識他的「戰友」。

案件編號：HCCC43/2019