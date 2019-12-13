【港珠澳大橋】本月18日起晚間至清晨　可經大橋輸港鮮活水產

耗資千億興建的港珠澳大橋通車超過一年，惟大橋的車流量超低於當年估算，僅達政府最低估算近五成。物流業界早前透露，內地政府將推出新政策以提升大橋使用量，料本月18日容許業界將鮮活水產食品，經港珠澳大橋運至香港，無需途經虎門大橋，料可節省4至6小時運送時間。 食物環境衞生署食物安全中心回覆《香港01》查詢時，證實本月18日起將實施臨時措施，容許業界於文錦渡口岸關閉前後的指定時段，即晚上9時至早上5時從大橋進口鮮活水產食品，並接受食安中心人員抽查。

食安中心表示，本月18起將實施臨時措施容許業界於文錦渡口岸關閉前後的指定時段，從大橋進口鮮活水產食品，並接受食安中心人員抽查。（資料圖片）

食安中心表示，因應政府早前邀請，香港機場管理局現正為口岸人工島上蓋發展進行研究，並會提交發展方案，當中包括有關設置鮮活食品（不包括食用牲畜）的檢驗設施的發展方案。在制定長遠的大橋食品檢驗設施發展方案前，考慮到有業界人士表示，希望政府可容許於港珠澳大橋進口鮮活水產食品，以節省運輸時間並提高該類食品的存活率。

故食安中心與業界商討並與內地有關當局研究後，決定於本月18日起實施臨時措施，容許業界於文錦渡口岸關閉前後的指定時段，即晚上9時至早上5時從大橋進口鮮活水產食品，並接受食安中心人員抽查。