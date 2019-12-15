調查指四成青年社會信任度低　學者倡設平台讓年輕人改變社區　

近期社會關注青年問題，有調查發現，23%年輕人感不快樂或完全不快樂；四成人對社會的信任度較低。調查又發現，居住在多老人家、人口密度高地區，而且需跨區工作的青年，其健康感及對社會的信任度會較低。 負責調查的學者認為，政府應提供更多機會予年輕人投入社區，建議設立官商民合作的「青年社區網絡平台」，讓青年參與社區活動，改善社區。

調查發現，四成青年對社會的信任度較低。（資料圖片）

浸會大學社會科學院早前聯同多個學系，在2017年至2019年10月，在全港18區探討如何為青年提供適切平台，發揮潛能。調查以問卷訪問了1,851名17至23歲的青年。

有份負責調查的浸大社工系研究助理教授黎可欣今早在商台節目《政好星期天》表示，調查發現23%的受訪者，自評為不快樂或完全不快樂；40%的社會信任度較低，認為與人交往時要小心。黎可欣指，調查又發現居住在多老人家、人口密度高的地區，而且需跨區工作的青年，其健康感及對社會的信任度會較低，例如深水埗區的青年是最不開心。

黎可欣分析，社區內的老年人較多，或與青年價值觀不同；跨區工作令年翰人較少留在社區，較難認識值得信任的人；而人口密度高，亦影響生活質素，致使青年較不快樂，信任度亦低。

黎可欣建議，政府應設官商民合作的「青年社區網絡平台」，讓年輕人直接參與、設計社區事務，例如讓他們美化牆壁，「有份做有參與，對地方就有歸屬感」。

城大公共政策學系副教授鄭煒亦認為，政府不能單靠「派糖」問題，要讓年輕人融入社會，獲取社會認同。他又稱，政府部門間需有更多交流，以助實現年輕人參與社區決策。