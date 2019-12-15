工會調查指一半申索外傭僅獲四成索償額　倡申訴機制解決糾紛　

周三（18日）是國際移民日，有工會今（15日）發布一項外傭使用申索機制的研究結果。調查發現，在33名受訪者中，7成人表示在調停服務階段，僱主平均只願賠償一半申索額；而5成申索至勞資審裁處的受訪者，平均只獲13,822元，即約4成申索額。另外，亦有一半受訪外傭認為，於申索期間失去工作，是申訴過程中的最大難處。

有工會今（15日）發布一項外傭使用申索機制的研究結果。調查發現，7成人表示在調停服務階段，僱主平均只願賠償一半申索額。（黃詠榆攝）

香港亞洲家務工工會（FADWU）於今年2月至7月，訪問了33位曾於去年或今年以申訴機制解決勞資糾紛，來自菲律賓及印尼的移工。索償項目主要為薪金、被拒絕請病假或醫療保障、法定休息日及假期等。

研究訪問了25位外傭，發現在調停服務階段，他們平均申索27,391元，惟僱主平均只願賠償一半申索額。而另外受訪17位申索至勞資審裁處的外傭，平均索償34,300元，但只獲平均13,822元，即約4成申索額。

另外，研究發現外傭提出申索時，通常會失去工作及住所。有12位到小額申索審裁處、勞資審裁處處理申索的受訪者表示，由提出申索至案件完結，平均需要58天。

負責研究的Ruth Arceta認為，申索金額貴、需時長，「延長簽證費用、申索文件費用、一切在港的生活費用對她們是極大負擔。」故大部分外傭在未獲滿意金額下，仍願意接受結果。

FADWU主席Phobusk Gasing表示，司法制度未有保障外傭，與僱主權力不對等，調解時處於不利位置。她提到，大部分外傭對香港法例不熟悉，又不擅於廣東話或英語，並缺乏足夠申索過程支援。她建議，政府應著手每申索機制更公平，令外傭可真正有效地使用機制。