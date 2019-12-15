【12.15．港九直擊】網民號召多區商場罷買　暫時平靜

有網民發起今日（15日）在香港多區商場進行「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲市民中午到多區商場光顧「黃店」享用午膳，並在Facebook和Instagram等社交媒過「打咭」。網民亦號召下午2時開始到多區，包括九龍灣德福廣場、葵芳新都會廣場、沙田新城市廣場、太古城和銅鑼灣時代廣場等地方「Window Shop 」，看而不買。

【14:27】太古城：4樓和5樓平台上開始聚集人群，而中庭則仍有市民於聖誕燈飾前合照。

【14:25】時代廣場：有數十名示威者在商場中庭高叫口號，期間仍有市民與商場裝飾拍照。

【14:24】太古城：開始有人聚集，他們大叫口號「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」。

【14:20】德福廣場：有約20名示威者於商場高叫口號「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」，並高唱《願榮光歸香港》，有途經市民加入。

早前被針對的美心集團旗下食肆，在德福廣場內的美心皇宮、元氣壽司、Starbucks皆如常營業。（黃詠榆攝）

【13:15】德福廣場內早前被針對的美心集團旗下食肆，如美心皇宮、元氣壽司、Starbucks皆如常營業。商場人流如常，更有不少人和擺放於中庭的聖誕裝飾合照。附近一帶暫未見到有人聚集。

【13:10】在銅鑼灣時代廣場，商舖仍然如常營業，不少市民在商場內閒逛及與聖誕裝飾拍照。商場外亦有不少市民在逛街，有數名保安人員巡視，暫未見有警車停泊；時代廣場外有警員戒備。

【13:08】太古城現場平靜，未有人群聚集，商場內不時有保安巡邏。