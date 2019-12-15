【12.15．港九直擊】警民德福廣場爆衝突　防暴警發射胡椒噴劑

有網民發起今日（15日）在香港多區商場進行「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲市民中午到多區商場光顧「黃店」享用午膳，並在Facebook和Instagram等社交媒過「打咭」。網民亦號召下午2時開始到多區，包括九龍灣德福廣場、葵芳新都會廣場、沙田新城市廣場、太古城和銅鑼灣時代廣場等地方「Window Shop 」，看而不買。

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【15:51】太古城：場內美心王家沙遭示威者貼「罷買通告」後，落閘，但店內仍有人用餐；花樣年華餐廳落閘。

時代廣場及利舞台對出有8名防暴警戒備。（梁穎寶攝）

【15:36】德福廣場：逾百名示威者不斷在場內行走，除呼籲抵制美心食肆外，亦呼籲市民加入工會，發動大罷工行動。

【15:31】時代廣場：大鐘位置對出有八名防暴警戒備，據知部分原於時代廣場示威者轉場去崇光百貨。

【15:30】太古城：示威者討論了一陣是否要「搞大家樂」，最終決定只入內喊口號，而不貼通告。

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【15:26】太古城：美心旗下餐廳「Treats」亦被貼罷食宣傳單。示威者呼籲仍在內用餐的市民「唔好食啦，美心黎架」。

【15:21】太古城：北京樓也被示威者貼上罷食宣傳單。

太古城示威者到星巴克前，貼出罷飲單張。（袁澍攝）

【15:15】德福廣場：一批示威者要求警方收隊，早前防暴警施放胡椒噴霧，有線電線攝錄機「中椒」。

【15:15】太古城：示威者再於美心Simplylife貼上「罷買通告」，店內仍有市民用餐。

【15:00】太古城：示威者在商場內遊走，他們在美心星巴克咖啡店門口貼上「罷買通告」。

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警員在德福廣場平台，至少制服2人。（黃詠榆攝）

【15:00】太古城：示威者繞商場行走，一邊喊口號表達訴求，期間有市民不斷加入。太古城商場保安則跟在隊尾。

【14:56】德福廣場：防暴警制服最少兩名黑衣青年。

【14:53】德福廣場：有示威者在美心食肆木圍板上噴潻。

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【14:45】德福廣場：數十名示威者於場內行走，不斷高呼口號及舉起五隻手指，象徵五大訴求。

【14:43】太古城：示威者隊伍繞商場三樓行走，他們高舉手掌代表「五大訴求」。他們一邊走，一邊高喊「食美心，無良心」、「五大訴求，缺一不可」。

【14:40】時代廣場：戴口罩示威者圍繞多個樓層高叫口號，期間揮動旗幟，未見商場保安阻止。

【14:37】太古城：有示威者組成人鏈。

警車在德福廣場外停泊。（黃詠榆攝）

【14:27】太古城：4樓和5樓平台上開始聚集人群，而中庭則仍有市民於聖誕燈飾前合照。

【14:25】時代廣場：有數十名示威者在商場中庭高叫口號，期間仍有市民與商場裝飾拍照。

【14:24】太古城：開始有人聚集，他們大叫口號「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」。

【14:20】德福廣場：有約20名示威者於商場高叫口號「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」，並高唱《願榮光歸香港》，有途經市民加入。

【14:00】德福廣場：有四輛警車於小巴站附近停泊。

早前被針對的美心集團旗下食肆，在德福廣場內的美心皇宮、元氣壽司、Starbucks皆如常營業。（黃詠榆攝）

【13:15】德福廣場內早前被針對的美心集團旗下食肆，如美心皇宮、元氣壽司、Starbucks皆如常營業。商場人流如常，更有不少人和擺放於中庭的聖誕裝飾合照。附近一帶暫未見到有人聚集。

【13:10】在銅鑼灣時代廣場，商舖仍然如常營業，不少市民在商場內閒逛及與聖誕裝飾拍照。商場外亦有不少市民在逛街，有數名保安人員巡視，暫未見有警車停泊；時代廣場外有警員戒備。

【13:08】太古城現場平靜，未有人群聚集，商場內不時有保安巡邏。