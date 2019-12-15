【12.15．港九直擊】防暴警旺角西洋菜街射催淚彈　現埸煙霧瀰漫

有網民發起今日（15日）在香港多區商場進行「和你CHRISTMAS SHOP」活動，呼籲市民中午到多區商場光顧「黃店」享用午膳，並在Facebook和Instagram等社交媒過「打咭」。網民亦號召下午2時開始到多區，包括九龍灣德福廣場、葵芳新都會廣場、沙田新城市廣場、太古城和銅鑼灣時代廣場等地方「Window Shop 」，看而不買。示威下午在沙田出現混亂及破壞。 入夜後，大批防暴警察在旺角驅散示威者，又發放催淚彈。

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【23:24】一名頭戴白色頭盔的男子被至少6名防暴警推到牆邊，未知該男子是否記者或義務急救員。警員曾向他揮動警棍。

【23:19】逾50多名防暴警於彌敦道行車路上駐守，現時兩邊行車線都交通暫停。另外有一名黑衣男子被警方拘捕。

【23:09】防暴警於旺角西洋菜街發射多枚催淚彈，現埸煙霧瀰漫。西洋菜街的商店都關門，行人亦紛紛離開。

【22:37】旺角：防暴警增援，並舉藍旗。數十名警員突衝前，驅趕彌敦道恒生銀行外聚集示威者噴胡椒噴劑，有記者亦中招，現場指有人向警方方向擲珍珠奶茶。

【22:25】警方表示，今日下午有約100名示威者在德福廣場一帶聚集及破壞店舖，警方接報到場進行驅散及拘捕行動，共拘捕兩名男子及兩名女子，年齡介乎15至32歲，涉嫌非法集結、藏有工具可作非法用途、襲警及普通襲擊，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊及第五隊跟進，被捕人士現正被扣留調查。

事件中有一名男警務人員受傷，他清醒被送往聯合醫院治理。

【21:28】旺角：早前一名少女被截查時，未能出示身份證，被帶上警車；而較早前有一名男子被捕。最初有人聚集唱歌，警方增加人手。

【21:21】旺角：數部警車逆線駛入朗豪坊對的砵蘭街，有數十名防暴警在場，並舉起藍旗，指集會屬違法，要求在場人士行回行人路，往油麻地方向或港鐵站離開。

【21:10】旺角：在朗豪坊對開，一名非華裔男子被警方截查問話，其後將他釋放。

【21:00】旺角：有黑衣人聚集，防暴警早前制服一男子，帶上警車。

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在海港城內，有黑衣人遊行。（羅君豪攝）

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【19:20】廣東道：海港城內的示威者暫見散去。

【18:51】廣東道：黑衣示威者用普通話高叫「五大訴求、缺一不可」等口號，商場內仍有人在購物。

【18:35】廣東道：黑衣示威者往港威商場前進及高叫口號，不少市民及遊客圍觀。

【18:24】廣東道：有示威者在海港城內高叫口號。

警員尖沙嘴新太陽廣場外截查黑衣男子。（羅君豪攝）

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【17:58】 太古城：北京樓的招牌上有示威者手書：「致伍淑清，係年青人放棄你呀！」其後，餐廳有兩位顧客離開，並稱「唔食啦」，現場一片掌聲。

【17:53】太古城：美心旗下的餐廳「北京樓」再次成為示威對象。餐廳招牌被貼上「光復香港、時代革命」等貼紙。

【17:34】德福廣場：逾百名市民包圍商場保安，質問為何有防暴警員進入商場，保安代表陳先生重申，商場沒有報警，又稱有保安曾詢問警員入內的原因，引述警員表示德福廣場內有刑事罪行。

【17:23】廣東道：有網民號召到尖沙嘴新太陽廣場集合，但未見有人聚集。期間有一、兩名黑衣男子在門外被10名警員截查。

太古城示威到麥當勞抗議。（歐嘉樂攝）

【17:12】德福廣場：警方早前再制服一人，現場有示威者跟着警方，要求放人。警方離開到行人天橋時，截查一名灰衣男子，其後釋放他。

【17:04】太古城：示威者再來到Pacific Coffee店門口，向店內客人呼喊「罷食中資」、「食完今次唔好再食」、「下次齋坐得啦」。

【16:58】太古城：示威者在麥當勞門口呼籲不要再光顧中資，並叫口號「食中資，無良知」。

【16:45】德福廣場：一名藍色上衣男子被指以垃圾桶蓋襲擊示威者，大批示威者隨後行樓梯上2樓追趕他，該名男子被商場保安護送離開。記者目測所見，男子離開時手中緊握一枝筆。

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警方再在德福廣場制服一人。（黃詠榆攝）

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廣東道有數名軍裝警員巡邏。（羅君豪攝）

【16:55】廣東道：數名軍裝警員已在區內巡邏。

【16:43】德福廣場：示威者到名創優品，撕開原遮蓋店名商標的紙，商舖其後落閘。隨後示威者到莎莎，指其老闆出席撐警大會，並將傳單灑落在地上。

【16:43】廣東道：暫未有示威者聚集。記者在海港城外視察，氣氛平靜，遊客如常購物及在名店外排隊，暫未見有示威者聚集。

有網民在TG指示示威者轉場到工展會示威，防暴警在維園外查黑衣人。（梁穎寶攝）

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【16:39】太古城：示威者再次合唱《願榮光歸香港》，中庭、4樓及5樓平台都站滿了人，現場估計逾百人。

【16:28】工展會外：被搜身黑衣男子梅先生表示，只是到皇室堡購物，突被兩名黑衣男子搜身。他指直至有記者到來，二人才拿出委任證。他稱搜了10多分鐘，未有搜出特別物品，才釋放他。

【16:18】工展會外：一男子於維園對出被警方搜身，高呼剛剛已於時代廣場被搜身，不明警方為何要再次搜身。現場有警車駐守。

【16:00】有網民在Telegram（TG）發出訊息，指示示威者到尖沙咀廣東道及維園工展會示威。

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【16:02】太古城：示威者在中庭坐下，開始分享。

【15:51】太古城：場內美心王家沙遭示威者貼「罷買通告」後，落閘，但店內仍有人用餐；花樣年華餐廳落閘。

時代廣場及利舞台對出有8名防暴警戒備。（梁穎寶攝）

【15:36】德福廣場：逾百名示威者不斷在場內行走，除呼籲抵制美心食肆外，亦呼籲市民加入工會，發動大罷工行動。

【15:31】時代廣場：大鐘位置對出有八名防暴警戒備，據知部分原於時代廣場示威者轉場去崇光百貨。

【15:30】太古城：示威者討論了一陣是否要「搞大家樂」，最終決定只入內喊口號，而不貼通告。

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【15:26】太古城：美心旗下餐廳「Treats」亦被貼罷食宣傳單。示威者呼籲仍在內用餐的市民「唔好食啦，美心黎架」。

【15:21】太古城：北京樓也被示威者貼上罷食宣傳單。

太古城示威者到星巴克前，貼出罷飲單張。（袁澍攝）

【15:15】德福廣場：一批示威者要求警方收隊，早前防暴警施放胡椒噴霧，有線電線攝錄機「中椒」。

【15:15】太古城：示威者再於美心Simplylife貼上「罷買通告」，店內仍有市民用餐。

【15:00】太古城：示威者在商場內遊走，他們在美心星巴克咖啡店門口貼上「罷買通告」。

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警員在德福廣場平台，至少制服2人。（黃詠榆攝）

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【15:00】太古城：示威者繞商場行走，一邊喊口號表達訴求，期間有市民不斷加入。太古城商場保安則跟在隊尾。

【14:56】德福廣場：防暴警制服最少兩名黑衣青年。

【14:53】德福廣場：有示威者在美心食肆木圍板上噴潻。

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【14:45】德福廣場：數十名示威者於場內行走，不斷高呼口號及舉起五隻手指，象徵五大訴求。

【14:43】太古城：示威者隊伍繞商場三樓行走，他們高舉手掌代表「五大訴求」。他們一邊走，一邊高喊「食美心，無良心」、「五大訴求，缺一不可」。

【14:40】時代廣場：戴口罩示威者圍繞多個樓層高叫口號，期間揮動旗幟，未見商場保安阻止。

【14:37】太古城：有示威者組成人鏈。

警車在德福廣場外停泊。（黃詠榆攝）

【14:27】太古城：4樓和5樓平台上開始聚集人群，而中庭則仍有市民於聖誕燈飾前合照。

【14:25】時代廣場：有數十名示威者在商場中庭高叫口號，期間仍有市民與商場裝飾拍照。

【14:24】太古城：開始有人聚集，他們大叫口號「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」。

【14:20】德福廣場：有約20名示威者於商場高叫口號「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」，並高唱《願榮光歸香港》，有途經市民加入。

【14:00】德福廣場：有四輛警車於小巴站附近停泊。

早前被針對的美心集團旗下食肆，在德福廣場內的美心皇宮、元氣壽司、Starbucks皆如常營業。（黃詠榆攝）

【13:15】德福廣場內早前被針對的美心集團旗下食肆，如美心皇宮、元氣壽司、Starbucks皆如常營業。商場人流如常，更有不少人和擺放於中庭的聖誕裝飾合照。附近一帶暫未見到有人聚集。

【13:10】在銅鑼灣時代廣場，商舖仍然如常營業，不少市民在商場內閒逛及與聖誕裝飾拍照。商場外亦有不少市民在逛街，有數名保安人員巡視，暫未見有警車停泊；時代廣場外有警員戒備。

【13:08】太古城現場平靜，未有人群聚集，商場內不時有保安巡邏。