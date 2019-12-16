【和你lunch】網民銅鑼灣、中環聚集寫聖誕卡　聲援被拘示威者

反修例風波持續半年仍未平息，網民今日（16日）再度發起「和你Lunch」活動，於午飯時間在銅鑼灣及中環區聚集。其中在銅鑼灣，網民同時發起「銅你寫」活動，號召市民寫聖誕卡予正被拘留的示威者。

12月16日，網民發起「和你Lunch」，曾健成在國際金融中心二期商場中庭放置「Free HK」的燈牌。(張嘉敏攝)

【14:00】在中環及銅鑼灣，參與者都和平散去。

【13:40】中環：「和你lunch」舉辦超過一個月，於中環區上班的阿欣查言「從未缺席」。她說寧願犧牲午飯時間亦要堅持參與，「唔堅持會對唔住受傷、被捕人士。」近日於商場發起的「和你shop」行動爆發衝突，事隔一日再於商場舉行活動，她說不明白為何連和平表達訴求亦遭打壓，「唔明點解要戴口罩、點解要去練跑，好似唔再係之前認識嘅香港。」她坦言會堅持至五大訴求獲回應，又稱只是轉換了運動的形式，如製作國際文宣、發展「黃色經濟圈」等。

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【13:20】中環：於附近上班的沈小姐今日首次參與「和你lunch」的活動，她稱之前多次未有時間參加，認為警方使用暴力及濫捕情況多月來未有改善，甚至一次比一次嚴重，指應該繼續「企出嚟」。至於，日前於各大商場的「和你shop」行動均有爆發衝突，她稱對此不感懼怕，「要話畀大家知冇淡忘...唔可以驚就唔出。」她又稱，雖然近日大型示威活動較之前少，但她不擔心運動會漸消淡，「粒種子已經種咗係每個人嘅心中。」

【13:15】銅鑼灣：不少市民於銅鑼灣渣甸坊寫聖誕卡，冀寄予還柙人士或被拘捕示威者。

【13:05】中環：有十多名戴上口罩的市民在ifc商場內聚集，並高叫口號：「查警暴，止警謊」等。



【13:00】中環：曾健成在國際金融中心二期商場中庭放置「Free HK」的燈牌；中庭位置有多名保安在場。銅鑼灣亦開始有人群聚集。

以往舉行「和你Lunch」情況：