【米芝蓮2020】甜品店被指是藍店　老闆娘遭電話滋擾後決定結業

由夏至冬，香港經歷連串反修例風波，連食店也被捲入政治衝突，有人發起不光顧政見不同的食店，加上衝突不斷令不少小店生意大減被迫結業。 去年獲《米芝蓮指南》推薦的甜品小店「I love you dessert bar」，兩間分店亦在過去半年相繼結業。老闆娘Karen接受《香港01》專訪剖白指，甜品店被捲入黃藍政見之爭後，不停被電話滋擾接獲惡作劇來電，甚至觸及其小產傷痛記憶。在身心俱疲下，除需煞停細舖搬大舖的擴張大計外，亦決定停業歇息，無法再度挑戰米芝蓮殊榮。 對於外界批評，她否認自己盲目撐警，又認為不應以顏色簡單劃分，「我只係對事不對人」。

盤點去年（米芝蓮2019）新上榜餐廳或小店名單：

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主打日式梳乎厘和班戟的「I love you dessert bar」，旺角店曾連續兩年打入米芝蓮「必比登」推薦名單，不過該店於Facebook專頁宣布因租約問題於9月結業，銅鑼灣分店亦已停業。

回想開店初衷，老闆Karen稱以平民價售賣甜品一直是她最大宏願，「唔係想賺大錢，自己都一直都貫徹始終」，不過對於心血化為烏有她直言始料不及，「無諗過良心小店都會畀人打壓。」

銅鑼灣分店早前結業，現時已人去樓空，食客大排長龍景況不復再。

小店被人於網上批評為「藍店」、老闆為「紅底」人士。老闆Karen對此大呼無奈，表示自己從無批評示威者，有員工請假遊行她亦爽快答應，「Okay，你去啦，我又會提佢帶齊嘢」。她自言，一直支持年輕人爭取自由，究其肇因估計與自己反修例風波初期曾發表撐警言論有關，「我當時有話過警察盡責，不過現在都變了質」。訪問中她未有表明現時個人立場，但強調自己「對事不對人」。

至於「紅底」一說，她解釋近年將業務拓展至內地而被人大造文章，「呢個只係實現返我間舖的商業大計」。

現時網上仍流傳相關Facebook帖文及WhatsApp對話截圖，當中包括撐警及批評示威者破壞食店、網上攻擊言論等；及後有網民將之列入藍店，呼籲杯葛抵制。



她受訪時亦稱，知道網上有相關截圖流傳，並解釋當時部份相關Facebook帖文設定為公開，後來被人 「截圖」放上網，甚至被「起底」抹黑。由於種種批評、攻擊發生在今年7月解僱一名員工後有關，Karen傾向相信兩者或有關連，而解僱決定不涉政見分歧，但婉拒透露原因。

記者走訪旺角分店，發現店舖亦已拉閘關門，據Karen透露，早在反修例風波前，已有意另覓面積較大的舖位，惟現時暫時擱置計劃。（侯彩琳攝）

她指，現時每日平均接到百餘個不知名來電，包括各式各樣優惠登記確認、推銷護膚療程、酒店自助餐輪椅雙人座預訂、借貸、徵友徵婚等，相信是有人惡意以她的電話和個人資料登記不同項目。眾多來電滋擾中，又以小產調理、人工受孕等服務來電最令Karen傷心，因為她年初曾經歷小產，大嘆有人刻意在傷口上灑鹽，「係咪要做到咁呢？」

此外，食店自此亦經常有食環署人員接報巡查，連巡查員亦疑惑問道：「你係咪得罪人？」，而銅鑼灣分店更曾試被人打爛玻璃。面對各種壓力，她決定暫緩搬舖擴展大計，並於7月及9月先後關閉兩店。

「I love you dessert bar」主打日式梳乎厘，不過其旺角分店早前於FB專頁公佈指，已因租約問題光榮結業。(「I love you dessert bar」FB專頁截圖)

面對各種壓力，Karen表明自己意志不倒，「我係堅強的人，唔會一蹶不振」，反而認為是一個讓她可重新部署生意的機會，兩店結業亦無礙生計。即使飽受滋擾來電困擾，她亦不打算更改手機號碼「避禍」，亦無意欲報警求助，「唔會幫到我」。

現時她只期望可盡快回歸平靜，「喊過又痛過，係時候要休息，唯有用最平靜方式面對」。Karen又苦笑向記者稱自己從事飲食業十多年，一直忙過不停，倘非事出突然，「都無乜幾可咁得閒同你傾咁耐」。

談及結業，她大嘆最大損失是與員工分離，「員工係我資產，其他都係身外物」。日後若能重開小店會再僱用同樣班底？「一定會。」