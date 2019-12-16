曾任解放軍後勤人員女子　認在港開戶向職員送禮　官指可疑囚2月

曾任解放軍後勤人員的退休婦陪丈夫來港為名下的財務公司開戶口，臨走前疑偷偷留下「解放軍限量版」手錶，最後戶口未開成，兩夫婦被控提供利益罪名。男被告早前獲撤控，女被告則認罪。辯方今（16日）求情時指送禮是「北京嘅文化」，又指女被告健康欠佳，內地家人難來港照顧。裁判官質疑開戶口的目的，並認為被告有計劃犯案，判即時入獄2個月。

女被告馬振蓮在九龍城法院承認提供利益罪。(資料圖片)

操普通話的女被告馬振蓮（61歲），承認一項向代理人提供利益罪，指她今年8月23日在本港某滙豐銀行分行，向一名姓江的職員餽贈手錶，作為開戶的誘因。其丈夫韓先利（67歲）是香港滙霖國際財務集團有限公司霖的獨資董事兼股東，早前獲控方不提證供起訴。

求情指送禮是北京文化

辯方求情指被告只是陪伴丈夫開戶口，在該公司並無要職。她出於「北京嘅文化」而以錯誤方式向銀行職員表示誠意，並無犯罪企圖或預先計劃。辯方又指她健康欠佳，認罪至今一直還柙羈留病房；望法庭判處較長的緩刑期，以免她在香港無人照應。辯方呈上北京公安局、村委會及教友的信件，指她是初犯及虔誠基督徒，會捐款予汶川地震災民等。

官質疑戶口用途

被告夫婦曾稱戶口會用以周轉巨額資金，署理主任裁判官嚴舜儀則質疑戶口的用途。她指被告預先帶備禮盒及手錶，即使銀行職員表明不可收禮，被告仍偷偷留下手錶，被發現後又堅持要送出。嚴官續道，被告既然來港犯案，便應料到要在港受刑，最終判即時入獄2個月。被告庭上候判期間曾發出抽泣聲。

案件編號：KCCC2669/2019