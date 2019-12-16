速遞員遭放6年無薪假　團體到公司門口追討

不少速遞公司均以日薪聘請速遞員，惟不少員工即使每周工作超過40小時，卻未能享有勞工法例下的保障。有團體今日（16日）發起「和你追」活動，並遊行至被指「拖假」的速遞公司門外，為兩名速遞員追討權益。 速遞員阿輝指過去6年每周工作超過50小時，惟年假及勞工假均是無薪放假，團體估計公司拖欠總額超過10萬元。

活動未開始，現場有8名防暴警員在現場巡邏。（張美華攝）

超過10名勞工組及快馬工友組成員，今日（16日）在長沙灣元州商場對出發起「和你追」活動￼，為兩名速遞員追討權益。活動未開始，現場有8名防暴警員戴上黑色面罩，手持圓盾在元州商場附近巡邏，期間有警員用手機拍攝在場傳媒。

速遞員阿輝指，過去6年每日工作逾10小時，每周工作5天半，惟至今均放無薪假。（張美華攝）

活動在下午1時開始，部分人手持寫上「還我假期錢￼」和「阻人揾食、老闆特權」等的手製標語，並高叫「日薪要放假」、「長工變日薪￼」等口號，於下午1時半遊行至永隆街的「快明有限公司」，促公司賠償公司拖欠員工超過6年的年假、勞工假等薪金。

根據僱傭條例香港法例第57章訂明，當一名僱員連續受僱於同一僱主四星期或以上，每星期最少工作18小時，其僱傭合約便屬連續性合約，僱員亦可享有法定假期、有薪年假及病假等。速遞員阿輝指，過去6年每日工作逾10小時，每周工作5天半，惟至今「放嘅勞工假同年假都係冇錢嘅，只係有日薪360蚊嘅最低工資」。

阿輝透露，上周一（9日）曾聯絡公司商討，但公司當時回覆指阿輝需要轉月薪才能享有法定假期、有薪年假及病假等福利，惟其後卻「改口」稱即使阿輝不轉職為月薪員工，亦可享有法定假期、有薪年假及病假等福利。阿輝表示，公司自上周四（12日）口頭回覆後，至今未有進一步消息，希望今日上門追討過往6年假期薪金。

有到場聲援的陳先生認為各行各業的拖糧情況嚴重，工友每次需要到勞工處處理手續繁複，最終又有可能未能追討全額，希望透過活動喚起社會關注，向顧主施壓，給予員工適當的權益。他續指，過去「快明有限公司」已「惡名昭彰」，陳先生舉例指認識有僱員曾於工作期間跌倒受傷，惟公司未有打算給予「醫藥費」及因工受傷的有薪假期，至其後事件鬧大，就給予相關費用。