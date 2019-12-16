敢言校長　葵涌佛教善德英文中學校長何滿添病逝　終年58歲

佛教善德英文中學校長何滿添今日（16日）在沙田醫院因病離世，終年58歲。學校於校網張貼訃告，並讚揚他多年來熱心教育事業，秉承校訓宗旨，積極培育人才，其鍥而不捨的精神，成為後輩學習榜樣；校監及校董會各成員、學校全體師生深表哀痛。校方將於1月4日上午10時至12時舉行追思會。

促教育工作者維持校園政治中立 成師生「避風港」

何滿添校長投身教育界逾30年，2004年起出任佛教善德英文中學校長至今。他亦曾任荃灣葵涌及青衣區中學校長會主席，同為資深的通識教育科教師，曾多次公開評論教育政策，包括高中課程和發展校本管理等議題。

他在本學期開學前在報章撰文，指「作為前線校長，既心痛，也非常擔心」。續言近月反修例運動，因政府未有撤回方案，加上7月21日、8月11日等暴力事件，成立獨立調查委員會的普遍訴求又一直未獲政府採納，才走到現今的「困局」。

他亦提及為專業的教育工作者，「校長、教師都應盡力維持校園政治中立，也不應強加個人政治觀點於其他人身上」，當中最迫切的工作，是聆聽和守護學生安全，讓校園成為學生可安心說出感受的地方，建立互信、不歧視、不標籤，以讓學校成為師生可休息、聆聽和放鬆的「避風港」。