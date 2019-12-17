【米芝蓮2020．直擊】新名單揭盅！ 大劉飯堂福臨門重新摘星

社會新聞
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《米芝蓮指南香港澳門 2020》今日（17日）於澳門公布，一如以往，大會將公布各一、二、三星級餐廳外，不少港人最為關注的，相信是價錢較「親民」的街頭小食推介及米芝蓮車胎人美食 。

《香港01》將直播現場情況。

米芝蓮公布最新名單。(歐嘉樂攝)

《米芝蓮指南》一向為不少市民及旅客尋找各區「隱藏」美食的指標，2020年度的最新推介及頒獎禮，於今日（17日）下午在澳門一所酒店舉行，發言人強調得獎者只於較早時間得知到現場安排，並於現場才得知結果，而較多「為食貓」關注的街頭小食推介及以400元或以下便可享用的米芝蓮車胎人美食亦會同時公布。

今屆是《米芝蓮指南》港澳版第12屆，奪得一星的本地餐廳共有51 間，較去年新增７間，另有10間來自澳門。其中欣圖軒由去年二星，跌至一星。新上榜則有Aaharn、福臨門(灣仔)、Gaddi's(吉地士)、L'Envol、留園雅敘、Louise 、Petrus、Roganic、潤、Ryota Kappou Modern及Zest by Konishi。

福臨門(灣仔)及Petrus過往亦曾獲米芝蓮，今次重新摘星。Louise 則屬今年新開餐廳。

一星新上榜名單
Aaharn
福臨門(灣仔)
Gaddi's(吉地士)
L'Envol
留園雅敘
Louise 
Petrus
Roganic

Ryota Kappou Modern
Zest by Konishi

榮獲二星殊榮則合共有19間餐廳。11間來自本港餐廳、5間來自澳門，另有3間新上榜。其中Bo Innovation 不幸遭「摵星」，由去年三星，跌至今年二星。Arbor則有躍進，由去年一星，晉級至二星。

二星新上榜名單

1. Arbor
2. 川江月
3. 永利軒

獲米芝蓮評級，三星代表出類拔萃的料理，值得專程造訪。今年共有10間餐廳入圍，2間是新上榜。其中富臨飯店由過往二星，躍升至今年三星。

三星名單
1. Caprice
2. Jade Dragon
3. L’Atelier de Joël Robuchon
4. 龍景軒
5. 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana (Hong Kong)
6.  Robuchon au Dôme（澳門）
7. 唐閣
8. 8餐廳（澳門）

新上榜三星名單
1. 富臨飯店
2. 志魂 Sushi Shikon

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