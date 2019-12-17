年輕情侶錘仔劫的士司機　得650元及少量財物　官指嚴重暴力囚6年

兩名分別17及19歲的情侶，乘的士往打鼓嶺，在到達目的地時打劫載送他們的的士司機，期間有用安全帶勒司機及用錘襲擊司機的頭，劫得650元及司機的一些財物後，在現場附近電召另一部的士離開，卻因而留下線索。二人今（17日）在高等法院接受判刑，法官指本案涉預謀，使用了嚴重的暴力，若司機當時沒交出財物，他的性命或會受到危害，故認為教導所並不恰當，判二人即時入獄6年。

兩名被告：林兆瑩和鄺卓文在高等法院承認搶劫罪。(資料圖片)

兩名被告：林兆瑩(女，19歲，香港專業教育學院學生)；和鄺卓文(17歲，無業)。

預謀兼涉嚴重暴力

法官判刑指，本案是一宗非常差劣的劫案，二人在晚上於新界的偏遠地區犯案，顯示他們仔細計劃過犯案地點，而當時二人亦戴上口罩犯案，又事先買錘仔，兩被告明顯有預謀。法官又指，二人分別對司機勒頸及扑頭，涉使用了嚴重的暴力，若司機當時沒交出財物，或會使生命受到危害，案情嚴重，判處教導所並不合適，但寄語二人好好利用在獄中的時間進修。

女被告用錘仔打司機頭部

案情指，兩名被告戴著口罩於去年9月20日晚上9時左右，在上水登上一輛的士，要求前住打鼓嶺的坪輋。的士抵達目的地，男司機等候兩名被告支付車資之際，男被告從後用安全帶勒住司機，女被告則用錘仔打司機的頭3次。

劫得650元及司機財物

兩人聲稱打劫，司機交出內有650元現金的銀包、一隻手錶和兩部手提電話。他們得手後逃去，司機報警後被送院，發現左右頭皮各有裂傷。

犯案後電召另一部的士

而警方翻看閉路電視後，發現兩名被告在案發時間，在現場徘徊，並電召一部的士到來接載他們。兩人同月27日被捕，警誡下承認犯案。女被告亦承認用手機的應用的士，電召的士接載他們。兩名被告又承認已把兩部電話變賣，警方則在女被告的住所起回的士司機的手錶。

案件編號：HCCC234/2019