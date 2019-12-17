監警會主席梁定邦：截至12月中收逾千個與反修例相關投訴

12月17日監警會會議，將會更新反修例運動至今的投訴數字，及跟進警員身份識別的問題，之後會有記者問答環節。 監警會主席梁定邦表示，將審視721元朗站事件、811葵涌及太古室內發催淚彈、831太子站事件，以及新屋嶺拘留中心發生的事情。首階段報告將有6月9日至7月1日的宏觀事實描述，希望在1月底至2月初公布。

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監警會今日（17日）與投訴警察課代表，出席監警會例會，其中香港警察公共關係科警司高振邦在會上交代傳媒聯絡隊在近月反修例運動中的工作，以及示威現場與傳媒聯絡的情況。高振邦指傳媒聯絡隊共有超過200人，全部警員均以兼任形式入隊，當中包括軍裝及刑偵人員，以分擔現場工作。近月傳媒聯絡隊出勤人次大升10倍，由5月50餘人次出勤，至6月後超過500人次出勤。

高振邦指6月前，傳媒聯絡隊在大型集會和活動中上陣，5月時大約有50人次出勤，至6月反修例運動開始，傳媒聯絡隊出勤人數大幅上升10倍，至超過560人次出勤，近月恆常出勤人數約為600人次至700人次出勤。他形容傳媒聯絡隊工作「比較被動」，近月就反修例運動出勤時，均會分成5至7人的小隊，跟隨現場的總區應變大隊工作，並與傳媒作溝通。

高振邦續言反修例運動是「國際觸目」，吸引本地、外地，以致網媒及學生記者，他指過去曾在彌敦道出勤時，現場有超過200名記者採訪，惟現場環境「暴力、人多」，甚至有記者沒有識別衣物如反光衣、寫有傳媒字樣的頭盔等，傳媒聯絡隊既需要與眾多傳媒聯絡，亦需要在前線協助其採訪，實在有一定難度，惟未來會與傳媒加強溝通，拉近落差。

宣傳及意見調查委員會主席劉文文擔心學生記者在現場的安全，高振邦指在反修例運動開始前，曾與各大專校傳理系溝通。監警會主席梁定邦則建議傳媒聯絡隊現時應再與各大專院校聯絡，確保學生記者安全。另外，高振邦表示近月活動中，傳媒聯絡隊共有6宗，共5位傳媒聯絡隊的警員受傷紀錄，包括在理工大學事件中，小腿中箭的警員。

警方10月底推出行動呼號，供巿民識別警員身分，但至今仍未全面實行，亦有警員未遵從。警務處總警司（服務質素監察部）麥衛文在會上表示，自10月27日起已向所有會到前線出勤，包括機動部隊、刑事調查及應變小隊等人員派發由硬卡製成的行動呼號，並已通知警員將行動呼號放於其戰術背心上。

麥衛文指行動呼號是獨一無二的，呼號寫有警員所屬部隊、小隊及崗位位置，有助加強現場調配及溝通，亦能夠回應公眾關注，以識別警員身份，同時避免警員遭「起底」，保障警員及其家人的私隱。

警務處總警司（服務質素監察部）麥衛文（右二）在監警會會議上表示，自10月27日起已向所有會到前線出勤，包括機動部隊、刑事調查及應變小隊等人員派發由硬卡製成的行動呼號，並已通知警員將行動呼號放於其戰術背心上。（梁鵬威攝）

監警會收1400宗反修例有關投訴警方個案 逾200宗屬「行為不當」

據監警會資料，截至12月13日，監警會共接收逾1.28萬份資料，包括圖片、文字檔、錄影片段及超連結等，累積超過4.5萬份。監警會共接獲1404宗與反修例運動相關投訴警方的個案，當中500宗屬須匯報投訴，904宗屬須知會投訴。其中共747宗須匯報投訴的指控分項中，241宗涉「行為不當」、196宗涉「疏忽職守」，佔總須匯報投訴58.5%。

另外，就一般投訴方面，監警會在今年首11個月共接獲1551宗投訴，較去年同期接獲的1354宗上升14.5%。其中接獲最多的投訴類別共有729宗「疏忽職守」、568宗「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」、166宗「毆打」、16宗「恐嚇」、59宗「濫用職權」，以及12宗「揑造證據」。當中「疏忽職守」及「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的投訴數字共有1297宗，佔總數的83.6%。

其中首11個月接獲「濫用職權」投訴為59宗，較去年同期的17宗，大幅上升247.1%，當中有56宗投訴與反修例運動相關。另外，在568宗涉「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的投訴中，亦較去年同期增加197宗，上升53.1%，當中10宗與反修例運動有關。至於166宗涉「毆打」的投訴，較去年同期的149宗比較，上升11.4%，當中76宗涉反修例有關投訴，其他投訴項目則較去年同期錄得5.9%至36.8%的跌幅。