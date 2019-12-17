【直播】監警會會議　投訴警察課：截至11月481宗反修例相關投訴

12月17日監警會會議，將會更新反修例運動至今的投訴數字，及跟進警員身份識別的問題，之後會有記者問答環節。 《香港01》正直播。

12月17日監警會會議，主席梁定邦主持。（梁鵬威攝）

監警會今日（17日）與投訴警察課代表，出席監警會例會，其中香港警察公共關係科警司高振邦在會上交代傳媒聯絡隊在近月反修例運動中的工作，以及示威現場與傳媒聯絡的情況。高振邦指傳媒聯絡隊共有超過200人，全部警員均以兼任形式入隊，當中包括軍裝及刑偵人員，以分擔現場工作。近月傳媒聯絡隊出勤人次大升10倍，由5月50餘人次出勤，至6月後超過500人次出勤。

高振邦指6月前，傳媒聯絡隊在大型集會和活動中上陣，5月時大約有50人次出勤，至6月反修例運動開始，傳媒聯絡隊出勤人數大幅上升10倍，至超過560人次出勤，近月恆常出勤人數約為600人次至700人次出勤。他形容傳媒聯絡隊工作「比較被動」，近月就反修例運動出勤時，均會分成5至7人的小隊，跟隨現場的總區應變大隊工作，並與傳媒作溝通。

高振邦續言反修例運動是「國際觸目」，吸引本地、外地，以致網媒及學生記者，他指過去曾在彌敦道出勤時，現場有超過200名記者採訪，惟現場環境「暴力、人多」，甚至有記者沒有識別衣物如反光衣、寫有傳媒字樣的頭盔等，傳媒聯絡隊既需要與眾多傳媒聯絡，亦需要在前線協助其採訪，實在有一定難度，惟未來會與傳媒加強溝通，拉近落差。

宣傳及意見調查委員會主席劉文文擔心學生記者在現場的安全，高振邦指在反修例運動開始前，曾與各大專校傳理系溝通。監警會主席梁定邦則建議傳媒聯絡隊現時應再與各大專院校聯絡，確保學生記者安全。另外，高振邦表示近月活動中，傳媒聯絡隊共有6宗，共5位傳媒聯絡隊的警員受傷紀錄，包括在理工大學事件中，小腿中箭的警員。