【逃犯條例】商人獲撤襲警罪兼獲堂費　傷勢重過事主指法庭還公道

將軍澳11月4日凌晨有示威者堵路，警方放射催淚彈驅散。期間一名文員及一名商人被捕，被控襲警。兩案今（17日）再提堂，控方申請撤回商人的控罪獲批。辯方即申請訟費，並指醫療報告顯示其中一名聲稱受襲的警員只是手肘觸痛，被告的傷勢卻嚴重得多，質疑到底是哪一方施襲。裁判官最終判辯方獲訟費，商人庭外表示被人打反而被人告，認為法庭還他公道。

警員手肘觸痛 被告頭縫10針

被告謝永靈（51歲，報稱商人）原被控於11月4日在將軍澳唐明街公園外襲擊警員A及警員B。據悉，他早前被指大力撞警方盾牌，及以手臂箍警員頸部。該警員感到手肘觸痛，而謝被制服後，頭的右方有裂傷而縫了10針，其膝蓋、背部等也有瘀傷。

控方今指證據不足，申請撤銷對謝的控罪，辯方隨申請訟費。辯方呈上被告及其中一名涉案警員的醫療報告，指該警只是手肘觸痛，被告卻受重傷，上次出庭時頭部裹著紗布。他認為可從報告推論「究竟現場係邊個襲擊邊個」。

官認為需披露警員身份

署理主任裁判官徐綺薇表示控罪寫上「警員A」及「警員B」，詢問報告所指的警察是哪位。她認為應披露警員的身份，以免混亂。控方則回應該報告是指B警員，亦同意其傷勢並不嚴重。她又認同以代號稱呼警員會有不便，但指審訊時會披露身份。

辯方要求訟費3萬

辯方謂，此案證據簡單，控方既然證據不足，最初根本不應落案起訴，故此提出索取訟費。他指開庭前15分鐘才知悉控方會撤控，因而未有準備申索訟費的文件，並暫時將金額定為3萬元。

控方指被告有挑釁警方自招嫌疑

控方就稱，當時約有一百名示威者堵塞主要通道，警方於凌晨1時半即將清除所有路障時，穿上面罩、頭盔等的被告卻出來激動挑釁警方。警方又指謝不理警告，警方使用胡椒噴霧後，謝試圖搶走噴霧，雙方因而糾纏碰撞。控方認為謝無理挑釁、不聽勸告，屬自招嫌疑。

被告獲准取回堂費

辯方反駁指，控方現時撤控，代表以上案情沒有證據支持。而且，與警方理論並非自招嫌疑。他續說，若警方讓被告保釋，向律政司諮詢意見後才決定是否提控，便可省去訟費。徐官最後判謝獲得訟費，如雙方未能協定金額，則交由法庭評定。謝庭外表示，會與律師商討再決定會否入稟作民事訴訟。

另一被告1月再訊

另一案被告吳日勤（30歲），被指於同日在尚德巴士總站外以水喉向警長A射水。控方稱會在審訊前披露涉案警員的資料。被告申請更改宵禁時間被拒，案件押後至1月14日再訊。

案件編號：KTCC1944-5/2019